www.Cruneo.de, die Suchmaschine für Kreuzfahrten, hat fünf dieser spektakulären Kreuzfahrtschiffe zusammengestellt. „Auf unserem Portal können Urlauber die Angebote verschiedener Reedereien leicht miteinander vergleichen und Informationen zum Preis-Leistungs-Verhältnis einholen“, erklärt Marvin Müller, Geschäftsführer von Cruneo und fügt hinzu, dass darunter so einige besondere „Perlen der Schifffahrt“ zu finden sind.

Helikopter auf dem Expeditionsschiff.

Die australische Reederei „North Star Cruises“ bietet außergewöhnliche Kreuzfahrten entlang der Küste Australiens, in den Gewässern Indonesiens und Papua-Neugineas an. Die Besonderheit dabei ist, dass sich an Deck ein Helikopter befindet. So können die Gäste nicht nur Wanderungen machen, Wassersport treiben oder in die Sauna gehen, sondern sich auch für Rundflüge anmelden. Mit kleinen Beibooten werden abgelegene und seichte Buchten erkundet. Die geringe Passagierzahl ermöglicht es der Crew, auf individuelle Wünsche einzugehen. An Bord des Expeditionsschiffes „True North“ halten Reiseexperten Vorträge. Informationen über die Reiseregionen des bordeigenen Naturforschers werden auf Plasmabildschirmen an Deck veröffentlicht und der Kapitän lädt auf die Brücke ein.



Mit dem Atomeisbrecher an den Nordpol.

Auf eine Reise in das ewige Eis an eine der entlegensten und isoliertesten Regionen der Erde nimmt die „50 Years of Victory“ ihre Passagiere mit. Am Nordpol entdecken sie zusammen mit einem Guide den Lebensraum der Eisbären, Robben und Walen. Das Schiff der Reederei „Poseidon Expeditions“ kann mit seinen 75.000 PS mächtige Eisschichten von bis zu drei Metern Dicke durchbrechen. Während das Schiff ein solch leistungsstarker Eisbrecher ist, verfügt es über eine komfortable Ausstattung — zu der auch eine Bibliothek, zwei Saunen, ein beheizter Pool und ein Volleyballplatz gehören. Die Maximalpassagierzahl liegt bei 128 Personen.



Themenkreuzfahrt mit dem Schaufelrad.

Nostalgisches Flair kommt an Bord der „MS American Queen“ auf. Denn die „American Queen Steamboat Company“ hält die Tradition des Schaufelraddampfers lebendig. Während die kommerzielle Passagier-Dampfschifffahrt in den USA 1807 begann, wurde das Unternehmen erst 2011 gegründet. Mit dem modernisierten Schaufelradschiff können Passagiere Themenkreuzfahrten auf dem Mississippi und dem Ohio River erleben. So steht mal die Musik des Südens im Vordergrund oder die Zeit der Wildwest-Pioniere. Zwar sind heute keine Dampfschiffe mehr im Einsatz, trotzdem fühlen sich die Passagiere durch das große Schaufelrad in eine andere Zeit versetzt. Auf die Spur der US-amerikanischen Geschichte begeben sich auf diese Weise besonders oft Hochzeitspaare, die diese romantische Atmosphäre schätzen.