Die Nachfrage nach opulenten Flitterwochen steigt und das lassen sich die frisch Vermählten auch gerne was kosten. Doch wer Mauritius oder Thailand bucht, will sich die Reise nicht durch Planungsfehler verderben. Hier gibt's nützliche Tipps von Reise-Experten.

© Kzenon - Fotolia

Weißer Strand, Palmen und Cocktails reichen noch lange nicht: Für viele ist die Hochzeitsreise das ultimative Luxuserlebnis, bei dem sich die Liebenden nach Strich und Faden verwöhnen lassen wollen.

Sand und Sonne kommen nicht aus der Mode. Dauerbrenner sind Badedestinationen wie Mauritius, Thailand und die Karibik, die neben Traumstränden auch mit besonderen Angeboten für Paare locken. Das Hochzeitspaar in spe nimmt dafür schon gerne 2000 bis 3000 Euro pro Person in die Hand – oder es lässt sich die Reise am besten gleich zur Hochzeit schenken.

Damit die Traumreise nicht in Stress und Enttäuschung ausartet, lohnt sich die genaue Auswahl der Destination.

Tipps gibt es bei den Ruefa-Reiseexperten:

Barfuss „Ja“ sagen – aber bitte ohne Monsunregen „Top-Destination für Hochzeiten ist Mauritius, da die Hotels bereits entsprechende Pakete mit standesamtlicher Trauung, Trauzeugen und Aufgebot anbieten“, so Sabine Katherl, Expertin und Produktmanagerin Tropic bei Ruefa. Aber auch Honeymoon-Destinationen wie Thailand und Jamaika bieten Specials für die Flitterwochen, wie etwa Ermäßigungen bis zu 30 Prozent auf den Hotelpreis, Ermäßigungen bei Wellness-Paketen oder Gratisnächte für die Braut. Für Romantik und eine Brise Kitsch sorgen auch Rosenblüten-Arrangements auf dem Kingsize-Bett und herzförmige Torten. Nachfragen lohnt sich also!

Gerade in Asien ist das Glück (auch) wetterabhängig: „An vielen Traumstränden in Thailand herrscht in den Sommermonaten Regenzeit. Ausnahmen sind etwa Koh Phangan, Koh Samui und Koh Tao“, rät Ingrid Sein, Asien-Produktmanagerin bei Ruefa. Bei der Planung also immer auf das saisonale Wetter achten, damit die Traumhochzeit nicht ins Wasser fällt.

Tipps von Weddingplannerin Michaela Honies Voll im Trend.

Die Hochzeitsreise als Hochzeitsgeschenk, zum Beispiel in Form von Reisebüro-Gutscheinen.



Heiratsurkunde.

Wer seine perfekten Flitterwochen gefunden und gebucht hat sollte auf gar keinen Fall eine Kopie der Heiratsurkunde vergessen. Honeymoon-Specials müssen oft innerhalb eines Jahres nach der Hochzeit in Anspruch genommen werden.



Nicht direkt nach der Hochzeit losfahren.

„Fahren Sie lieber nicht direkt nach der Hochzeit los. Sie werden in der Woche vor dem großen Tag den Kopf nicht frei haben, um zu packen.“



Achtung bei Namensänderung.

„Falls Sie vorhaben, Ihren Namen zu ändern, buchen Sie Ihren Urlaub unter dem Namen, der zum Reisezeitpunkt in Ihrem Seite 2 von 3 Reisepass stehen wird. Ansonsten droht statt Honeymoon ein Schockerlebnis am Flughafen.“