Gemeinsam im Weinkeller und bei der Feier im Schloss Bensberg: Manfred Tement mit den Söhnen Armin und Stefan © Marija Kanizaj

Im Rampenlicht fühlt sich Manfred Tement nicht sehr wohl. „Als wir damals den Arachon präsentiert haben, wollte keiner von uns auf die Bühne“, erinnert sich der Ausnahmewinzer. Drei waren sie an der Zahl – T.FX.T., wie auf der Flasche des großen österreichischen Rotweins zu lesen ist, Tibor Szemes, F. X. Pichler und Manfred Tement. Schließlich würfelten sie darum, wer in den sauren Apfel oder vielmehr in die saure Traube beißen und vor das Publikum treten sollte. Tement verlor. Er begann seinen Vortrag mit den Worten „Reden ist meine Sache nicht, meine Sache ist der Wein“.



Das war vor 22 Jahren. Seine Sache ist noch immer der Wein. Und die hat er nun rund 40 Jahre lang so fabelhaft gemacht, dass man ihn am Samstag wieder auf die Bühne bat. Diesmal war es eine größere – auf Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach. Und diesmal übernahm Moderatorin Barbara Schöneberger das Reden. Vor rund 600 Festgästen verlieh das Genussmagazin „Feinschmecker“ Manfred Tement den Adelstitel: die Auszeichnung für sein Lebenswerk. Ein Steirer, der Topbetriebe aus der ganzen Welt aussticht. Dabei hatte alles mit einem Wein begonnen, den anfangs keiner haben wollte.

Die wichtigsten Auszeichnungen 1984 zehn Große Goldene Medaillen bei der Landesweinverkostung.

1991 erster und vierter Platz mit dem Sauvignon Klassik und der Lage Zieregg bei einer internationalen Sauvignon-blanc-Verkostung des Magazins „Feinschmecker“.

2013 bewertete der renommierte Schweizer Weinkritiker René Gabriel zum ersten Mal einen sortenreinen Sauvignon blanc mit der Höchstnote 20 – einen Zieregg von Manfred Tement.

Seit 1994 erlangte das Weingut 25 Siege bei der Weinkost der Kleinen Zeitung am Pogusch.

2015 Vineus Lebenswerk

2016 Vinaria Trophy Lebenswerk

2018 „Feinschmecker“ Wine Award für das Lebenswerk

In den 80ern war die Steiermark Weinliebhabern gänzlich unbekannt. Dann kam Manfred Tement. Kurz zuvor war sein Vater gestorben. Dermusste all sein Wissen aus der Weinbauschule Krems imumsetzen. „Das war aber auch meine Chance“, sagt Tement rückblickend. „So traurig es war – ich konnte meine eigenen Erfahrungen sammeln, Fehler machen, mich weiterentwickeln.“

25 Mal Kleine-Zeitung-Weinkost-Sieger: Manfred Tement (Mitte) Foto © Jürgen Fuchs

Oft zweifelte er, scheiterte, machte trotzdem weiter. Rund 30 Flaschen Wein verkaufte er pro Tag. „Mein Traum war es immer, einmal 100 Flaschen zu verkaufen.“ Heute liegt das Weingut weit darüber.



Leicht machte es sich der Weinbauer nicht. Statt auf die gängigen Rebsorten Riesling und Traminer setzte er auf eine, die wegen ihres wilden, buschähnlichen Wuchses arbeitsintensiver war.

Zur Person Manfred Tement wurde in der Südsteiermark geboren. Er besuchte die Weinbauschule in Krems und maturierte 1979. Seit damals ständiger Ausbau des Betriebes von 2,5 Hektar auf mehr als 80. Das Weingut in Berghausen liegt auf einem Bergplateau der Lage Zieregg und gehört zum Weinverband der „Steirischen Klassik“. Es ist bereits die dritte Generation am Zug – Manfred Tement steht seinen Söhnen, Armin und Stefan, beratend zur Seite. Zum Betrieb gehören die Magnothek am Zieregg, das Restaurant/Wirtshaus „Die Weinbank“ in Ehrenhausen und die Winzarei mit Winzerzimmern.



Doch gerade das gefiel Tement so am Sauvignon blanc. Fast könnte man Parallelen ziehen: einer mit Charakter, der seine eigene Richtung einschlägt, der keine Angst vor dunklen Wolken hat. Eine starke Persönlichkeit, die kämpft, um sich eines Tages zu etablieren. Außerdem ist Tement neugierig, interessiert, hellwach gegenüber neuen Entwicklungen – hätte er sich nicht für die Rebsorte starkgemacht, wäre die Südsteiermark heute nicht an der Weltspitze.



1984 kam der erste große Erfolg bei der Landesweinverkostung. Zehn „Große Goldene Medaillen“ auf einen Streich. Plötzlich war der Winzer landesweit bekannt – auch weil ihn der Grazer Rudolf Lantschbauer im „Buch vom steirischen Wein“ als Newcomer hervorhob.



Der internationale Durchbruch kam 1991. Bei einer Blindverkostung des Magazins „Feinschmecker“ gewann der Steirer den ersten und den vierten Platz bei einer weltweiten Sauvignon-Verkostung neben Topweinen aus Frankreich und Neuseeland. Eine Sensation. „Deshalb war die Beziehung zum ,Feinschmecker‘ für mich immer etwas Besonderes“, erklärt Tement. Damit schließt sich also der Kreis.



Einer Auszeichnung für ein Lebenswerk haftet auch etwas Endgültiges an. „Es schaut fast so aus, als hätte man alles erreicht, was man je wollte“, sagt Tement und wirkt dabei nicht im Mindesten beunruhigt. Heute „gestalten meine beiden Söhne den Wein“, erklärt er stolz. Er selbst steht ihnen als Berater zur Seite. „Es war nicht ganz leicht, die Geschicke in andere Hände zu legen, auch in die der eigenen Söhne nicht.“ Warum dann nicht noch eine Weile so weitermachen? „Die Zeit würde ihnen in der Entwicklung fehlen“, ist der Winzer überzeugt. Und: „Es gehört zu einer Entwicklung dazu, Fehler zu machen. Nur dann wird man stärker.“

