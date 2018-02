Facebook

Er ist einer der weltweit einflussreichsten Wettbewerbe für Weißwein: Stolze 958 Weine aus 26 Ländern wurden heuer beim Concours Mondial du Sauvignon eingereicht. Wer hier gewinnt, darf sich so etwas wie Weltmeister in der beliebten Weißweinsorte schimpfen. Nach Stationen wie Rueda und Bordeaux hat heuer erstmals die Steiermark die Ehre, den Bewerb auszutragen. Aber nicht nur das: Die „Weißwein-WM“ am Freitag und Samstag in der Alten Universität Graz wird auch zum Heimspiel für den Titelverteidiger.

