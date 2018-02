Facebook

Alle Zutaten übersichtlich aufgeschlichtet: Buddha Bowl © Fotolia

Buddha Bowl mit Kohlsprossen, Granatapfelkerne, Zwiebeln, Couscous, Kichererbsen - so gelingt die Mischung:

Zutaten für 4 Personen 5 EL Sesam, ¾ kg Kohlsprossen, 2 rote Zwiebeln, 1 Granatapfel, Kichererbsen aus dem Glas, Couscous nach Bedarf, 1 Becher Joghurt, ½ Bd. frische gehackte Minze, ½ Bd. gehackte Petersilie, 1-2 EL Honig, Salz, Pfeffer, Pflanzenöl zum Anbraten, ½ l Gemüsefond, etwas Butter und Sesamöl

Zubereitung

1. Vorbereitung. Joghurt mit Minze mischen, salzen, kühlen. Die Granatapfelkerne auslösen - dazu den Blütenansatz ausschneiden und wie beim Schälen einer Orange die Haut längs einritzen. Den Granatapfel in eine Schüssel mit Wasser tauchen, unter Wasser auseinanderbrechen und die Kerne auslösen - das verhindert Flecken. Sesam in einer beschichteten Pfanne ohne Fett anrösten. Dabei immer wieder umrühren. Sofort in eine Schüssel leeren, sobald er duftet. Kichererbsen aus dem Glas in ein Sieb geben, abspülen, abtropfen lassen. Zwiebeln schälen, in grobe Stücke schneiden.

2. Kohlsprossen. Längs halbieren und mit der Schnittfläche nach unten in etwas Pflanzenöl vorsichtig anrösten. Die Hitze so regulieren, dass das Gemüse braun wird, ohne zu verbrennen. Zwiebeln zugeben, mitrösten. Wenn die Kohlsprossen Farbe nehmen, 2 Butterflocken in die Pfanne geben, alles durchschwenken, leicht salzen, Kohlsprossen wieder auf die Schnittfläche drehen, Pfanne zudecken. Rund 4-5 Min. garen.

3. Inzwischen. Die Kichererbsen in einem Topf mit etwas Pflanzenöl erwärmen, mit Salz und Pfeffer würzen, mit Petersilie bestreuen. Den Gemüsefond in einem breiten Topf erwärmen. Couscous in ein hitzebeständiges Sieb geben und etwa eineinhalb Minuten in den kochenden Fond halten. Sieb herausnehmen und den Couscous in einer Schüssel überkühlen. Um die Lockerheit der Körner zu erhalten, sofort mit ein paar Tropfen Sesamöl mischen, Petersilie untermischen. 4. Finale. Den Honig über die Kohlsprossen/Zwiebeln träufeln, in der Pfanne leicht karamellisieren lassen, in Schüsseln füllen. Darauf in Segmenten Kichererbsen, Minzjoghurt, Couscous, Granatapfelkerne anrichten und alles mit Sesam bestreuen.

Nachgekocht aus „Green Bonanza“ von Mia Frogner, Thorbecke, 24,70 Euro

