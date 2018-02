Facebook

Das Ingwergewächs Kurkuma hilft, die Immunabwehr anzukurbeln © (c) Madeleine Steinbach

Auf der Suche nach Trends graben Foodscouts in schöner Regelmäßigkeit Arzneipflanzen, Blüten, alte Obst- und Gemüsesorten in möglichst fernen Ländern aus. Auch Pilze avancieren immer häufiger zum Social-Media-Hit. Noch gut (oder eben nicht so gut) in Erinnerung: der Trendpilz 2017, der Chaga. Ein rabenschwarzer Holzparasit, der im hohen Norden von Baumrinden geschnitten wird und aussieht wie ein Stück Kohle.

Von Hollywood aus trat er in Form von Chagaccino - Pilzpulver in Milch gelöst - einen Siegeszug um die Welt an. Einen kurzen. Denn selbst Zimt und Kardamom können seinen dumpf-bitteren Geschmack nicht völlig überdecken.

Trendgetränke

Was diesen Winter an Trendgetränken an die Oberfläche geschwemmt wird, ist deutlich wohlschmeckender: Golden Milk hat wieder einen großen Auftritt. Diesmal hievt die britische Food-Autorin Jasmine Hemsley die Kurkumamilch in die Liga der It-Getränke. Statt frischer Wurzel - wie seit Jahrhunderten in Indien gepflogen - verwendet sie das Pulver der Heilpflanze und rührt es in heiße Vollmilch. Dazu kommen gemahlener schwarzer Pfeffer, der die gesunde Wirkung von Kurkuma auf den Körper erhöhen soll, Kardamom und Zimt. Wer mag, süßt mit Honig - fertig ist der neue, alte Trend.

Kurkuma färbt "Golden Milk". Wer keine Vollmilch verträgt verwendet Mandel-, Reis-, Hafer- oder andere Nussmilch Foto © (c) Natasha Breen

Golden Milk - das Rezept Für Golden Milk kommt etwa 1 TL frischer Kurkuma (oder 1/2 TL Pulver) auf 1 Teehäferl Vollmilch. Je 1/2 TL schwarzen Pfeffer, Zimt und Kardamom einrühren. Nach Geschmack mit Honig süßen. Wer Reis- oder Mandelmilch verwendet, ergänzt mit 1/2 TL (Mandel-)Öl. Kleine Warnung: Einmal auf der Kleidung, lässt sich Kurkuma kaum mehr entfernen.

Und damit alles in der Familie bleibt, hat ein enger Verwandter der Kurkuma den Titel „Heilpflanze des Jahres 2018“ abgeräumt: der Ingwer. Auch daraus sind trendige Dauerbrenner gemacht, etwa der „Ingwerer“, ein Schweizer Likör. Er wärmt das Innerste mit knackiger Schärfe - und 24 Volumsprozent Alkohol.

Kurkuma Gelber Ingwer, Safran- oder Gelbwurz wird Kurkuma noch genannt. Das Ingwergewächs färbt Speisen und Getränke intensiv gelb. Kurkuma wird in der indischen Ayurvedalehre als verdauungsfördernde Heilpflanze eingesetzt. Frisch geraspelt schmeckt sie herb, als Pulver mild-würzig.

