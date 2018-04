Facebook

Im Pad Thai gibt's die Speisen auch zum Mitnehmen © KK

Thaiküche kann göttlich sein. Allein die Currys in ihrer ganzen Raffinesse - subtil in der Aromengebung, vielschichtig in der Schärfe. In dieser Hinsicht stellt man im Pad Thai in Graz dem gerade einmal an Kren gewöhnten steirischen Gaumen keine allzu großen Aufgaben. Nachschärfen kann man natürlich. Es wird auch umsichtig danach gefragt.

