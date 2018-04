Facebook

© (c) oilslo - Fotolia

Einwickeln, grillen, auspacken und genießen – vegetarische Köstlichkeiten vom Grill im Packerl duften beim Öffnen so wunderbar, dass sich sogar Fleischliebhaber dazu verführen lassen.

Als Aromahülle eignen sich etwa Bananen- oder Weinblätter, Spanschachteln, unbehandelte Holzblätter (Furnier), Backpapier oder Alufolie. Gemüse, Käse, Obst und Süßes wird sanft mit Kräutern und im eigenen Saft gegart. Gegrillt wird bei geschlossenem Deckel und nicht direkt über der Glut. Holz, Spanschachteln (für Käse) oder Holzstäbchen, die das Backpapier fixieren, können vor dem Grillen etwa eine halbe Stunde in Wasser eingelegt werden, dann verfärben sie sich nicht schwarz. Damit Käse, wenn er in der Hitze aus der Form gerät, nicht tropft, können die Packungen auch in eine Alutasse gelegt werden.

Rezepte für Aromapackungen

Spargel. Als Beilage für vier Personen bemessen: Je fünf Stangen auf Backpapier/Alufolie legen. Jede Portion mit je 1 EL gehackter Petersilie bestreuen. Mit ein wenig Butter oder Olivenöl bestreichen, mit Zitronensaft beträufeln, salzen, gut verschließen. Bei milder Hitze nicht über direkter Glut rund 10 Minuten garen. Öffnen und mit frischem Basilikum und Petersilie bestreuen.

Käse. Brie-Ecken mit Olivenöl bestreichen, pfeffern, mit frischen Kräuterzweigen (z. B. Thymian) belegen. In Bananenblätter/Backpapier wickeln. Mit Zahnstochern fixieren und sanft grillen, bis sich der Käse weich anfühlt (rund 15 bis 20 Minuten). Alternative: Käse tief einschneiden, Apfelspalten in die Einschnitte schieben, mit Calvados oder Apfelschnaps beträufeln, verschließen.

Grillapfel. Ein paar Minzeblätter im Mörser zerreiben, mit 2 EL Zitronensaft, 1 EL Honig, 3 EL Apfelschnaps mischen. Etwas Zimt dazu. Darin über Nacht 3 gewürfelte Erdbeeren oder 8 Trauben und Mandelsplitter einlegen. Kerngehäuse von 3 Äpfeln entfernen (ohne den Boden zu beschädigen), füllen, in Alufolie wickeln, 30 Min. bei geschlossenem Deckel grillen.

