Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Muss nicht sein: Weltweit werden rund 1,3 Milliarden Tonnen an Lebensmitteln weggeschmissen © HighwayStarz | Fotolia

Es sind Erkenntnisse, die in ihrer Ohnmächtigkeit erschlagen: Alle Lebensmittel, die seit Beginn des Jahres produziert wurden, landen unangetastet im Müll. Weltweit ergibt das in etwa 1,3 Milliarden Tonnen. Auch in Österreich hapert es an fehlender Wertschätzung: Rund 577.000 Tonnen an genießbaren Lebensmitteln werden pro Jahr weggeschmissen. Damit könnte man die gesamte Kärntner Bevölkerung ein Jahr lang satt bekommen. So die alamierende Bestandsaufnahme der WWF Studie "Frisch verfault" zum heutigen Tag gegen Lebensmittelverschwendung. Diese enorme Verschwendung wäre vermeidbar, wenn alle Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette an einem Strang ziehen würden. Angefangen bei der Landwirtschaft, dem Großhandel bis hin zu den Konsumenten vor den Kühlschränken.



Vom Wegwerf-Haushalt zum Lebensmittelretter

Zu wissen, dass es ein massives Problem mit der gegenwärtigen Wegwerf-Kultur gibt, ist das eine. Darüber zu sprechen und aktiv dagegen vorzugehen das andere. Wir haben drei Tipps für Sie, damit es Ihnen garantiert gelingt, Lebensmittelabfälle zu vermeiden.

Das Mindeshaltbarkeitsdatum ist kein Verfallsdatum . Die meisten Produkte sind meistens auch noch nach Ablauf des MHD genießbar. Das bestätigte auch die österreichische Agentur für Ernährungssicherheit (Ages). Mit dem MHD gibt der Hersteller jenes Datum an, bis zu dem das Produkt genauso aussieht, riecht und schmeckt wie zum Zeitpunkt, als es abgepackt wurde. Kleiner Tipp: Wenn also Supermärkte ihre Restekisten mit vermeintlich bald abgelaufenen Produkten auffüllen, können Sie getrost zugreifen.





. Die meisten Produkte sind meistens auch noch nach Ablauf des MHD genießbar. Das bestätigte auch die österreichische Agentur für Ernährungssicherheit (Ages). Mit dem MHD gibt der Hersteller jenes Datum an, bis zu dem das Produkt genauso aussieht, riecht und schmeckt wie zum Zeitpunkt, als es abgepackt wurde. Kleiner Tipp: Wenn also Supermärkte ihre Restekisten mit vermeintlich bald abgelaufenen Produkten auffüllen, können Sie getrost zugreifen. Richtig auf Lager legen : Was Sie über das Lagern von Lebensmitteln wissen sollten und wie man dadurch die Haltbarkeit erhöht, hat Redakteurin Karin Riess für Sie unter folgendem Link aufgeschlüsselt: https://bit.ly/2HLrLqL





: Was Sie über das Lagern von Lebensmitteln wissen sollten und wie man dadurch die Haltbarkeit erhöht, hat Redakteurin Karin Riess für Sie unter folgendem Link aufgeschlüsselt: https://bit.ly/2HLrLqL Kreativ werden: Wie man mit Essensresten trotzdem den Teller zufriedenstellend füllt, erklären mittlerweile zahlreiche Apps. Wie zum Beispiel die kostenlose App "Zu gut für die Tonne", die für iOS sowie Android verfügbar ist.



Link für iOS



Link für Android