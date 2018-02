In welchem Skigebiet ist der Einkehrschwung am teuersten? Das verrät der Schnitzel-Index. Eine Online-Plattform hat die Preise des Gerichts, das in jeder Berghütte serviert wird, verglichen, um Skiurlaubern die Kalkulation der Nebenkosten zu erleichtern.

© chandlervid85 - stock.adobe.com

Der Schnitzel-Index vergleicht analog zum Germknödel-Index die Schnitzel-Preise in den höchstgelegenen Bergrestaurants von 20 Top-Destinationen in den Alpen. Beim Vergleich des beliebten Wintersportgerichts wurde von der Onlineplattform Snowplaza nur auf den Preis geschaut, der in der Speisekarte aufgeführt ist. Geschmack, Regionalität, Zubereitungsart, Größe und Ambiente spielen nicht in die Statistik mit ein. Zudem bieten nicht alle Lokalitäten Wiener Schnitzel vom Schwein an. In Mayrhofen wird beispielsweise Kalbsschnitzel serviert. Außerdem sind nicht alle Hütten Servicerestaurants, sondern einige verfügen ausschließlich über einen Selbstbedienungsbereich.

Der Preis für das Wiener Schnitzel in den einzelnen Skigebieten unterscheidet sich elementar. So kostet das Schnitzel in der Schneekarhütte in Mayrhofen 22,50 Euro. In Obertauern gibt es das Schnitzel hingegen bereits ab 11,00 Euro. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass es sich bei einigen Schnitzeln um ein Kalbsschnitzel handelt, während in vielen anderen Betrieben das klassische Schnitzel Wiener Art vom Schwein serviert wird. Der Durchschnittspreis für ein Schnitzel liegt demnach bei 14,80 Euro. Das ist ein Preisanstieg von rund 4 Prozent in den untersuchten Hütten. Vor einem Jahr haben Skifahrer noch 60 Cent weniger für ihr Schnitzel bezahlt.



So teuer ist das Schnitzel Skigebiet Restaurant Höhe Preis Mayrhofen Schneekarhütte 2250 Meter 22,50 Euro Lech am Arlberg Restaurant Rüfikopf 2350 Meter 18,50 Euro Zillertal Arena Gipfeltreffen 2300 Meter 17,50 Euro Ischgl Restaurant Pardorama 2600 Meter 17 Euro Kronplatz Gipfel Restaurant 2275 Meter 16 Euro Zugspitze Gipfelrestaurant 2952 Meter 15,90 Euro Montafon Schafberghüsli 2130 Meter 14,60 Euro Innsbruck Restaurant Alpenlounge Seegrube 1900 Meter 14,50 Euro Hochzillertal Wedelhütte 2500 Meter 14,50 Euro Kitzbühel Panorama-Alm 2004 Meter 14,10 Euro Snow Space Salzburg Gipflstadl 1991 Meter 13,50 Euro Gröden Restaurant Seceda 2500 Meter 13,50 Euro Sölden Tiefenbachgletscher 2796 Meter 13 Euro Saalbach-Hinterglemm Westgipfelhütte 2096 Meter 12,90 Euro Schladming-Dachstein Gletscher-Restautant 2700 Meter 12,90 Euro Oberstdorf Gipfelrestaurant Nebelhorn 2220 Meter 12,90 Euro Serfaus-Fiss-Ladis Bergdiamant 2400 Meter 12,50 Euro Stubai Restaurant Jochdohle 3150 Meter 12,50 Euro SkiWelt Wilder Kaiser Brixental Restaurant Hohe Salve 1829 Meter 12 Euro Obertauern Hochalm 2000 Meter 11 Euro

Der Schnitzel-Index soll bei der Kalkulation der Nebenkosten im Skiurlaub helfen. Doch selbst die Einkehr auf einer verhältnismäßig günstigen Skihütte kann vor allem im Urlaub mit der ganzen Familie teuer werden. Auch die Kosten für Skipass und Unterkunft sind nicht gerade gering. Wer möglichst kostengünstig verreisen möchte, sollte sich statt nach einem Hotel an der Liftstation besser nach einer Ferienwohnung in der Umgebung umsehen. In weiter entfernten Skiorten gibt es oft deutlich günstigere Übernachtungsmöglichkeiten. Außerdem lässt sich dank Rabattwochen und Familientarifen bares Geld an der Liftkasse sparen.