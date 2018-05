Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Allergisch © Robert Kneschke - Fotolia

1. Wer ist schuld an Allergien: die Eltern oder die Umwelt?

„Letztlich ist die Entstehung von Allergien unklar“, sagt Peter Komericki. Der Allergologe ist einer der beiden Experten, die Sie am kommenden Samstag beim Gesundheitsfrühstück der Kleinen Zeitung zum Thema Allergien beraten werden. Die Voraussetzung für eine Allergie sei eine genetische Veranlagung - vererbt von den Eltern. Zusätzlich gibt es aber Mutmaßungen dazu, warum Allergien in den letzten Jahrzehnten so zugenommen haben: „Eine besagt, dass unser Immunsystem früher mit viel mehr Bakterien und Parasiten zu tun hatte“, sagt Komericki. Die bessere Hygiene könnte somit zu Allergien beitragen - von übertriebener Hygiene in der Kindheit wird deshalb abgeraten.

2. Kann eine Allergie in jedem Alter auftreten?

„Häufiger treten Allergien im jugendlichen Alter auf“, sagt Komericki. Immer häufiger seien aber auch Menschen zwischen 40 und 50 Jahren betroffen, teilweise auch noch Ältere.

Gesundheitsfrühstück Die Kleine Zeitung lädt mit der steirischen Ärztekammer und der Apothekerkammer zum Gesundheitsfrühstück. Bei einem gemütlichen Frühstück stehen Experten Rede und Antwort. Am Samstag, dem 5. Mai, steht im Styria Media Center (Gadollaplatz 1) in Graz das Thema „Allergien “ im Mittelpunkt. Einlass ist ab 8.30 Uhr, Vortrag ab 9 Uhr. Verbindliche Anmeldung: direkt hier: shop.kleinezeitung.at oder Tel. 0820 820 101 99 (Mo. bis Fr., 9 bis 14 Uhr). Preis: € 9,90 für Vorteilsclubmitglieder.

3. Von Allergie- Medikamenten wird man müde - stimmt das?

„Müde machten vor allem die älteren Generationen der Antihistaminika“, sagt Gerhard Kobinger, Apotheker und zweiter Experte beim Gesundheitsfrühstück. Moderne Medikamente würden nur höchst selten müde machen. Man könne diese mögliche Nebenwirkung aber vermeiden, indem man das Mittel vor dem Schlafengehen einnimmt. So „verschläft“ man die Nebenwirkung und hat die antiallergische Wirkung trotzdem den ganzen Tag.

Mehr zum Thema Welt-Asthmatag Das können Sie tun, um Ihr Kind vor Asthma zu schützen

4. Wann sollte ich mit der Einnahme von Antihistaminika beginnen, damit sie bestmöglich helfen?

Kobinger rät, den Pollenwarndienst zu beobachten: „Idealerweise beginnt man ein bis zwei Tage vor dem vorhergesagten Beginn der Pollenbelastung mit der Einnahme.“ Je nachdem, wie schlimm die Beschwerden sind, rät Kobinger zusätzlich zu antiallergischen Augentropfen oder Nasensprays.

5. Wie häufig sind Allergien auf Medikamente - und wie gefährlich sind sie?

Da man auf nahezu jeden Stoff allergisch reagieren könne, seien auch Medikamenten-Allergien möglich, „relativ selten, aber doch“, sagt Kobinger. Wenn eine solche Allergie durch einen Test beim Arzt bestätigt wurde, sollte man den Namen des Medikaments in den Allergiepass eintragen lassen und diesen zu jedem Arztbesuch und in die Apotheke mitnehmen.

6. Apropos Test: Wie lasse ich mich am besten auf eine Allergie testen?

„Meist sind ein ausführliches Diagnosegespräch mit dem Arzt und ein einfacher Hauttest völlig ausreichend, um eine Allergie festzustellen“, sagt Komericki. Jede schwere Reaktion - sei es auf ein Nahrungsmittel, ein Medikament oder auf einen Insektenstich - sollte jedenfalls so schnell wie möglich beim Arzt abgeklärt werden, sagt Komericki.

Was Sie sonst noch über Allergien wissen müssen, erfahren Sie am nächsten Samstag beim Gesundheitsfrühstück.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.