Zu dick für Sport? © milkovasa - Fotolia

Die Frage. Ich würde gerne wieder mit dem Laufen anfangen, fühle mich aber zu dick dafür. Daher will ich zuerst abnehmen – das funktioniert aber leider nicht. Was soll ich tun?

Rat von Coach Marl. Grundsätzlich gibt es keinen Grund dafür, sich für Sport zu dick zu fühlen! Aber es stimmt, mit Übergewicht den Einstieg oder Wiedereinstieg in den Sport zu finden, ist nicht leicht. Laufen kann immer und überall durchgeführt werden, der Energieverbrauch ist hoch und die Kosten halten sich in Grenzen, weshalb sich Laufen sehr gut als Sportart zum Abnehmen eignet.

Zuallererst rate ich Ihnen, einen Gesundheitscheck beim Sportarzt sowie eine Fahrrad-Ergometrie zu absolvieren, um Ihren Leistungszustand zu ermitteln. Wenn Sie vom Arzt grünes Licht erhalten haben und mit dem Laufen beginnen, sollten Sie ein paar Punkte beachten.

Gehen und Laufen abwechseln

Besorgen Sie sich in einem Fachgeschäft richtige Laufschuhe. Beginnen Sie nicht mit zu schnellem Tempo. Je nachdem wie stark übergewichtig Sie sind, können Sie Ihr Training so gestalten, dass Sie z. B. zu Beginn Geh- und Laufeinheiten abwechseln. Wählen Sie zunächst eine flache Laufstrecke. Steigern Sie den Trainingsumfang nur mäßig, damit sich Ihr Bewegungsapparat an die Belastung anpassen kann. Ergänzen Sie Ihr Training mit Übungen für die Kraft und für die Beweglichkeit.

Bernd Marl, Sportwissenschaftler Foto © Pajman

Um abzunehmen, ist außerdem eine gesunde Ernährung unumgänglich. Hier kann es ratsam sein, einen Diätologen aufzusuchen, der Sie dazu entsprechend beraten kann und mit Ihnen einen auf Sie abgestimmten Ernährungsplan erarbeitet.

Als Alternative zum Laufen, um zunächst Ihr Körpergewicht zu reduzieren, bietet sich Fahrradfahren an. Dabei wirkt das Körpergewicht nicht direkt auf die Gelenke. Sie sollten jedoch darauf achten, dass Sie sich in einem Fachgeschäft ein entsprechendes Fahrrad besorgen, welches individuell auf Sie abgestimmt ist.

Der Experte Bernd Marl ist Sportwissenschaftler und Trainer:

www.trainingmitverstand.com