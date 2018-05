Facebook

Nach Prostata-Entfernung kein Sex mehr? © (c) vchalup - stock.adobe.com

Die Frage. Liebe Frau Dr. Bragagna, So wie es sich mein Urologe vorstellt, will ich keinen Sex mehr haben. Mir wurde vor drei Monaten die Prostata entfernt, wegen Krebs. Der Arzt meint, damit sei alles in Ordnung. Ich brauche keine weitere Therapie. Für mich ist nicht alles in Ordnung, denn ich kann seither nicht mehr wie früher Sex haben. Ich müsste mir jedes Mal davor eine Spritze in den Penis geben. Warum verschreibt er mir keine Potenzmittel, so wie es überall zu lesen ist?

Elia Bragagna antwortet. Ich kenne leider nicht die genaueren Umstände, warum der Arzt Ihnen nur die Spritze verordnet hat. Potenzmedikamente zu verschreiben macht nur dann Sinn, wenn die Nervenversorgung zum Penis noch intakt ist. Die Medikamente brauchen die Impulse der Nerven, um eine Erektion zu ermöglichen. Es könnte also sein, dass bei der Operation die entsprechenden Nerven mit entfernt werden mussten – oder dass Ihr Arzt die Potenzspritze nur für eine Übergangszeit verordnet hat.

Elia Bragagna, Sexualmedizinerin ©

Nach Prostata-Eingriffen wirken Potenzmittel oft noch nicht optimal. Später würden sie sowieso Potenzmedikamente verordnet bekommen. Reden Sie noch einmal mit Ihrem Urologen, damit Sie wissen, was wirklich los ist. Falls Sie wirklich in Zukunft auf Potenzspritzen angewiesen sein sollten, geben Sie der Methode eine Chance. Sie klingt im ersten Moment irritierend, wirkt aber zuverlässig, schnell und ist leicht anzuwenden.

Fragen Sie die Expertin! Elia Bragagna leitet die sexualtherapeutische

Praxis Sexmed in Graz: www.sexmed.at Sie können Ihre Fragen zum Thema Sexualität

direkt an Elia Bragagna und ihr Team schicken: elia.bragagna@sexmed.at.

Alle Anfragen werden anonymisiert.