Vollkornbrot ist besser als Weißbrot - aber warum wird in der gesunden mediterranen Diät dann nur Weißbrot gegessen, fragt ein Leser.

Weißbrot und gesunde Ernährung - ein Widerspruch? © Printemps - stock.adobe.com

Ein Leser schrieb uns: „Von allen Ernährungsexperten wird Weißbrot verteufelt und Vollkornprodukte als besonders gesund dargestellt. Auch die mediterrane Ernährung wird als besonders gesund eingestuft. Soviel ich weiß, wird in Italien, Spanien und Griechenland aber hauptsächlich Weißbrot gegessen. Wie ist dieser Widerspruch zu erklären?“

Darauf antworten die Ernährungsexpertinnen Sandra Holasek und Sonja Lackner (Med Uni Graz): „Bei der Beurteilung einer Kostform geht es um die Gesamtheit der Lebensmittel, die gegessen werden, nicht nur um die Brotform.“ Die mediterrane Ernährung ist gekennzeichnet durch:

einen großen Anteil an Gemüse und Obst;

wenige gesättigte Fette (aus Butter, Wurstwaren);

rotes Fleisch nur selten;

hochwertige Pflanzenöle (Olivenöl);

Fertiggerichte und Süßigkeiten werden selten gegessen

Und: Es werde Wert auf saisonale Produkte und gemeinsame Mahlzeiten gelegt. Eine mediterrane Diät kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken- das liegt laut den Expertinnen vor allem am geringen Fleischkonsum und dem hohen Anteil an pflanzlichen Lebensmittel.

Der niedrige Gehalt an Nährstoffen im Weißbrot wird in der mediterranen Ernährung durch pflanzliche Lebensmittel und Öle ausgeglichen. Sonja Lackner & Sandra Holasek

Im direkten Vergleich gewinnt Vollkorn

Im direkten Vergleich natürlich gewinnt das Vollkornbrot: Es lässt den Blutzuckerspiegel nur langsam steigen. Die Blutzuckerkurve steigt nach Verzehr von Weißbrot deutlich schneller an als nach Konsum von Vollkornbrot und fällt genauso rasch wieder ab. "Dadurch kann Heißhunger entstehen", sagt Lackner und daher macht Weißbrot auch weniger lange satt als Vollkornbrot. Außerdem liefert Brot aus dem ganzen Korn wertvolle Nähr- und Ballaststoffe. „Der niedrige Gehalt an Nährstoffen im Weißbrot wird in der mediterranen Ernährung durch pflanzliche Lebensmittel und Öle ausgeglichen“, sagen die Expertinnen.

Und: Unterschiede gibt es auch in der Herstellung der Brote. Weißbrote der südlichen Länder werden meist aus Sauerteig hergestellt, wodurch die Verwertbarkeit günstig beeinflusst wird. Sauerteigbrot ist durch die Milchsäurebakterien leichter verdaulich, die Mineralstoffe werden besser verfügbar. Der Sauerteig führt auch zu einer langsameren Magenentleerung und unterstützt so die Sättigung. "Übrigens kommt nicht Butter, sondern wenn, dann Olivenöl aufs mediterrane Brot", unterstreicht Holasek.