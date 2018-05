Facebook

„Eine Kleidergröße weniger in zwei Wochen“: Mit solchen Versprechungen werden Crash-Diäten beworben - der Jo-Jo-Effekt ist dabei aber vorprogrammiert. Denn: Bei Crash-Diäten nimmt man sehr wenig Nahrung zu sich, der Körper reagiert auf die „Hungerzeiten“ und fährt den Grundumsatz herunter. Das bedeutet, er verbraucht weniger Energie. Nach der Diät isst man wieder normal, der Energieverbrauch bleibt aber geringer - und man nimmt wieder zu!

Zahlen zum Abspecken 30 Minuten Ausdauersport (Laufen, Walken) pro Tag sollte man machen, um abzunehmen - ohne Bewegung geht es nicht!



4 Stunden „Esspause“ sollten zwischen den Mahlzeiten liegen! Vermeiden Sie Zwischenmahlzeiten.



0,5 Kilo pro Woche sind ein realistisches Ziel beim Abnehmen. Wer schneller abnimmt, reduziert meist nur Wasser und Muskeln.

Mehr vebrauchen als essen

Um wirklich langfristig abzunehmen, gilt es, sich an eine andere Formel zu halten: Übergewicht zu reduzieren gelingt nur, wenn man sein Ess-, Trink- und Bewegungsverhalten umstellt. Das bedeutet vor allem: Es muss mehr Energie verbraucht werden, als man durch das Essen zu sich nimmt. In Zahlen bedeutet das laut der Diätologin Elisabeth Pail (FH Joanneum): Sie sollten 500 bis 800 Kilokalorien weniger zu sich nehmen, als Sie verbrauchen. Abnehmen gelingt also nur durch ein Mehr an Bewegung.

Mit diesen Tipps von Diätologen und Ernährugswissenschaftlern können Sie wirklich abnehmen:

Abnehmen: Diese Tipps helfen wirklich Den Verbrauch steigern Ohne Bewegung geht es nicht. Schon 150 bis 200 Minuten Bewegung pro Woche helfen, Gewicht zu verlieren. Und: "Mit der gestärkten Muskulatur steigt der Grundumsatz und Sie verbrauchen mehr Energie", sagt Ernährungsexpertin Sonja Lackner. Dabei zahlt sich jeder Schritt aus: Nehmen Sie die Treppe statt des Lifts, steigen Sie eine Station früher aus dem Bus aus oder fahren Sie mit dem Fahrrad zur Arbeit. (c) Laszlo - Fotolia (Laszlo Lorik) Mit Gemüse satt essen Bei Gemüse und Salat sollten Sie nicht sparen: "Sie liefern wenige Kalorien, aber machen satt", sagt Sandra Holasek. Daher sollte bei jeder Mahlzeit der Anteil an Gemüse sehr groß ausfallen. Eine Mahlzeit sollte so aussehen: 50 Prozent sollten Gemüse und Salat ausmachen, 25 Prozent Kohlenhydrate, etwa Getreide wie Reis (Vollkorn!), und 25 Prozent Eiweiß wie mageres Fleisch, Fisch oder Hülsenfrüchte. (c) Jacek Chabraszewski - Fotolia Erlauben Sie sich Genuss Eine gesunde, ausgewogene Ernährung kennt keine Verbote - schließlich soll man sie ein Leben lang durchhalten. Alles Verbotene übt außerdem einen besonderen Reiz aus. Daher sollte man zum Beispiel Schokolade nicht komplett vom Speiseplan streichen, sondern sich gelegentlich ein Stück gönnen - und dieses mit viel Genuss essen. Wenn Sie bei einer Mahlzeit über die Stränge geschlagen haben, kann man das bei der nächsten wieder ausgleichen. (c) mikolajn - Fotolia Essen Sie Vollkorn Mit gesunden Lebensmitteln darf man sich satt essen - genau deshalb sollten Sie statt zu Semmerl und Kipferl lieber zu Vollkornbrot und Kornweckerl greifen! Vollkornprodukte liefern nicht nur wichtige Vitamine und Mineralstoffe, sondern halten auch länger satt. Doch Vorsicht: Nicht jedes Gebäck, auf dem ein Körnderl klebt, ist ein Vollkornprodukt: Lesen Sie die Liste der Inhaltsstoffe, dort sollte "Voll" in der Zutatenbezeichnung stehen, z. B. "Vollgetreide" oder "Vollkorn-Roggenmehl". (c) photocrew - Fotolia Trinken Sie kalorienfrei Limonaden und Fruchtsäfte enthalten pro Liter etwa 40 Stück Würfelzucker und liefern dadurch 500 Kilokalorien. Somit nehmen Sie mit einem Liter von süßen "Safterln" schon ein Viertel der Energie zu sich, die Sie pro Tag brauchen. Dasselbe gilt übrigens für Alkohol! Trinken Sie daher lieber kalorienfrei: Mineral- oder Leitungswasser oder ungezuckerte Tees. Wenn Ihnen Wasser zu fad schmeckt, verleihen Sie der Flüssigkeit doch durch Zitronensaft, Kräuter, Obst- oder Gemüsestückchen Geschmack! (c) victoria p. - Fotolia Realistische Ziele Wenn Sie abnehmen wollen, sollten Sie sich nicht zu viel auf einmal vornehmen: Das überfordert schnell und führt schlussendlich zur Frustration. Setzen Sie sich besser kleinere Ziele, die Sie auch erreichen können. Fürs Abnehmen bedeutet das zum Beispiel: "Ein halbes Kilo pro Woche abzunehmen, ist realistisch und ein sinnvoller Vorsatz", sagt Diätologin Elisabeth Pail. (c) BillionPhotos.com - Fotolia 1/6

