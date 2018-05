Facebook

Ein Mindestpreis für Alkohol, wie er kürzlich in Schottland eingeführt worden ist, wäre laut Michael Musalek, Ärztlicher Leiter am Anton-Proksch-Institut in Wien, auch für Österreich sinnvoll. Es gäbe viele Untersuchungen, die belegen, dass geringere Verfügbarkeit - auch durch höhere Preise - den Konsum senkt, erklärte Musalek. Es sollte damit aber eine gesellschaftliche Diskussion einhergehen.

Suchtrisiko

Österreich ist bei Alkohol ein "Meister im Bagatellisieren", betonte Musalek. "Die Gefahren des Alkoholkonsums werden heruntergespielt", sagte der Experte. Jeder Rausch ziehe aber unter anderem massive Schädigungen der Nerven nach sich. Zudem würde das extrem hohe Suchtrisiko ausgeblendet werden.

Eine Einführung eines Mindestpreises für Alkohol sollte aber unbedingt mit einer breiten gesellschaftlichen Diskussion einhergehen. "Es muss einmal ein Problembewusstsein geschaffen werden. Eine Ächtung ist aber auch abzulehnen", sagte Musalek. Begrüßenswert wäre etwa eine breite Debatte wie sie rund um das Kippen des Nichtrauchergesetzes durch die Bundesregierung entstanden ist.

Vorreiter Schottland

Wie hoch ein Mindestpreis sein sollte - in Schottland sind es 57 Cent pro zehn Milliliter purem Alkohol -, sei natürlich dem Gesetzgeber überlassen. Er sollte aber schon "spürbar" sein. Besonders Billigalkohol und Fusel, der oft von Jugendlichen konsumiert wird, könnten so überhaupt verschwinden. Musalek kritisierte auch, dass in Lokalen alkoholische Getränke oft billiger sind als nichtalkoholische. Auch hier könnte ein höherer Preis die Akzeptanz von nichtalkoholischen Getränke steigen.

Angesichts der Diskussion rund um das Alkoholverbot am Wiener Praterstern sieht Musalek aber doch Fortschritte in Österreich. "Dass 80 Prozent für ein Alkoholverbot auf Bahnhöfen sind, das wäre vor zehn Jahren noch undenkbar gewesen", sagte der Experte. Damals wurde lediglich die Drogensucht als Problem gesehen, "Alkohol war nicht einmal ein Thema".