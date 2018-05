Facebook

Wer mehrmals die Woche sauniert, kann das Schlaganfallrisiko um bis zu 61 Prozent senken. Dies zeigt nun eine gemeinsame Studie der Medizinischen Universität Innsbruck und der Universität Ostfinnland. Rund 1.600 Männer und Frauen zwischen 53 und 74 Jahren, die regelmäßig die Sauna besuchen, wurden dafür befragt, teilte die Med-Uni in einer Aussendung mit.

Zudem wurden die Daten der finnischen, prospektiven "Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor"-Studie herangezogen. Dabei kam Peter Willeit, Epidemiologe an der Med-Uni Innsbruck, gemeinsam mit Kollegen der Universität Ostfinnland zu dem Schluss, dass unabhängig von anderen Parametern wie Alter, Geschlecht, Lebensstil, Body Mass Index und kardiovaskulären Vorerkrankungen, die Frequenz von Saunabädern einen relevanten Einflussfaktor auf das Schlaganfallrisiko darstellt.

Finnische Variante

Bei der Befragung wurden Häufigkeit und Dauer des Saunabesuchs eruiert, wobei durchwegs die finnische Sauna-Variante mit hohen Temperaturen von 80 bis 100 Grad Celsius, niedriger Luftfeuchtigkeit und häufigem Aufguss in Betracht gezogen wurde. Die Probanden wurden dann in drei Klassen unterteilt: jene, die einmal pro Woche, jene, die zwei bis drei Mal pro Woche und jene, die vier bis sieben Mal pro Woche in die Sauna gehen.

"Der Abgleich dieser Frequenzklassen mit den Daten der über 15 Jahre laufenden Beobachtungsstudie zeigte, dass das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, mit der Häufigkeit von Sauna-Besuchen sinkt", erklärte Willeit. Im Detail heißt das: Ein zwei bis drei Mal wöchentlicher Saunabesuch verringert das Schlaganfallrisiko gegenüber einem einmal wöchentlichen Saunabad um 14 Prozent; Personen, die vier bis sieben Mal pro Woche saunieren, haben bereits ein um 61 Prozent niedrigeres Risiko. Die Ergebnisse gelten für Frauen und Männer gleichermaßen.

Bereits vorangegangene Studien hätten gezeigt, dass häufige Saunagänge das Risiko für Herzkreislauferkrankungen und Bluthochdruck senken. Dies könnte wiederum Auswirkungen auf das Schlaganfallrisiko haben. Auch die Stimulierung des Immunsystems, der positive Einfluss auf das autonome Nervensystem und die Reduktion von oxidativem Stress nach Saunagängen würden Erklärungen für den Zusammenhang liefern, hieß es. Untersuchungen würden außerdem zeigen, dass die Steifigkeit der Gefäße durch Saunagänge abnimmt.

Eine generelle Empfehlung für häufiges Saunieren wollten die Wissenschafter aber dennoch nicht aussprechen. "Menschen mit kardialen Vorerkrankungen sollten unbedingt mit ihrem Arzt bzw. Ärztin Rücksprache halten, ob und in welchem Ausmaß Saunabesuche für sie möglich sind", meinte Willeit. Die Studie wurde im Fachjournal Neurology veröffentlicht.

Was in Finnland den Teamgeist stärkt, ist hierzulande eine eher unbeliebte Vorstellung: Kollegen oder Vorgesetzten in der Sauna zu begegnen. Dennoch gilt es für Saunagänger spontanen Fluchtimpulsen zu widerstehen. Auch die unerwünschte Begegnung zu ignorieren, wäre stillos. Ratsam ist es, einige unverfängliche Worte miteinander zu wechseln und sich dabei soweit möglich mit einem Handtuch zu bedecken. Damit sich die Blicke nicht zu oft kreuzen, ist eine Position mit ähnlicher Blickrichtung hilfreich. Wie viel Abstand zum Nächsten ist angemessen?

Die Sauna ist sehr voll und nur noch wenige Plätze sind frei: Neuankömmlinge fragen trotzdem, bevor sie sich neben jemand anderen setzen, ob es für die Person in Ordnung ist. Hierbei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen Kollegen, Bekannten oder eine gänzlich unbekannte Person handelt. Die Faustregel lautet: eine Armlänge Abstand zum Nächsten. Wo gucke ich in der Sauna hin?

In die Sauna kommen alle, um sich zu entspannen und wohlzufühlen. Kontraproduktiv ist es, sich beobachtet zu fühlen. Anstarren und anzügliche Blicke sind in jedem Fall absolutes Tabu und kann schnell zu Missstimmungen führen und als sexuelle Belästigung gelten. Blickkontakt und ein kurzes Mustern der Mitstreiter in der Sauna geht aber in Ordnung. Wieviel Romantik ist erlaubt?

Auch wenn es vielleicht verlockend erscheint, ist eine Sauna nicht der richtige Ort für romantische Annäherungsversuche. Das kann das Gegenüber falsch verstehen und sorgt nicht gerade für eine entspannte Atmosphäre. Auch verliebte Saunagänger lassen daher unbedingt die Finger vom Partner – Kuscheln und Küssen sind in der Sauna nicht gerne gesehen. Welche Hygieneregeln sind vorab zu beachten?

Ob der Körper beim Saunieren tatsächlich Giftstoffe ausschwemmt oder nicht, darüber sind sich die Experten nicht einig. Tatsache ist, dass Saunagänger jede Menge Schweiß verlieren. Daher achten geübte Saunierer bereits vor dem Gang in die Sauna darauf, auf Knoblauch, Zwiebeln und Alkohol zu verzichten. Auch Parfums haben nichts in der Sauna zu suchen – die obligatorische Dusche vor dem Saunagang schafft Abhilfe. Ist Grüßen in der Sauna üblich?

Auch wenn alle leicht bekleidet oder nackt sind – die Grundregeln der Höflichkeit haben weiterhin Bestand. Dazu zählt beispielsweise, beim Eintreten in die Sauna die Anwesenden kurz und freundlich zu begrüßen. Auch ist es angebracht, sich in der Sauna ruhig zu verhalten und sich höchstens leise zu unterhalten. Welche Regeln gelten in der Sauna?

Damit das kollektive Schwitzen nicht unhygienisch wird, ist es eiserne Regel, sich ein Handtuch unterzulegen. So bleibt auch das Holz geschützt, da es nicht direkt mit dem Schweiß in Berührung kommt. Außerdem ist es wichtig, beim Rein- und Rausgehen schnell die Türe hinter sich zu schließen. So verhindern Saunagänger, dass zu viel warme Luft entweicht. Klamotten aus oder an?

Badeklamotten in der Sauna an oder aus? Das hängt von den jeweiligen Sauna-Gepflogenheiten eines Landes ab. In Deutschland, Österreich und in der Schweiz gilt die Sauna als textilfreie Zone. Badebekleidung ist hier nicht gerne gesehen. Das gilt allerdings nicht außerhalb des Saunabereichs – im gastronomischen Bereich gehört es sich, seinen Körper mit einem Handtuch oder Bademantel zu bedecken.