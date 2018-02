Facebook

In Serbien sind seit Oktober fünf Menschen an Masern gestorben, unter ihnen eine 46-jährige Frau, die im Belgrader Klinikzentrum beschäftigt war. Das berichtete die Tageszeitung "Blic" am Mittwoch.

Landesweit wurden seit Oktober 2.280 Fälle der Viruserkrankung registriert. Der jüngste Patient war ein zwei Wochen altes Baby. Die Masern-Epidemie dürfte in Serbien laut mehreren Prognosen noch bis März anhalten.