Schritt für Schritt: Bundesland-Redakteurin Kerstin Oberlechner will hoch hinaus und verzichtet in der Fastenzeit auf Lifte & Co. und geht 8000 Schritte pro Tag.

Woche zwei:

Reine Nervensache

Zu Fuß gehen ist lustig, zu Fuß gehen macht Spaß. Mein tägliches Mantra ;-) Scherz beiseite. 8000 Schritte täglich sind kein Klacks. Das war mir vor dem Fasten-Experiment wohl bekannt, aber nicht wirklich bewusst. Noch viel schlimmer ist, dass ich erst jetzt bemerkt habe, wie viel ich herumsitze. Ich habe mir die Mühe gemacht, die Daten meines Schrittzählers am Smartphone (ja, ich habe mir noch immer keinen Tracker fürs Handgelenk angeschafft) durchzuschauen.

Und ich war echt baff: In den vergangenen Monaten bin ich an Arbeitstagen (!) kaum mehr als 3000 Schritte gegangen (zugegeben, ich trage mein Handy nicht überallhin mit). Nur logisch, warum mir diese Herumhatscherei teilweise so auf die Nerven geht. Ja, genau. Es nervt! Besonders dann, wenn ich nach einem langen Tag in der Redaktion eh schon nach Hause GEHE und mein Handy nur 5500 Schritte anzeigt, ich aber zu kaputt bin, um noch einen halbstündigen Spaziergang zu machen.

Ich muss zugeben, an solchen Tagen hat mein innerer Schweinehund leichtes Spiel. Das eine oder andere Mal hat er mir eingeredet, es bei den 5500 offiziellen Schritten zu belassen und dafür öfters zum Kühlschrank zu gehen. Immerhin. Drei Mal habe ich vor der 8000er-Marke w. o. gegeben – ich gestehe und gelobe Besserung.

Kein Kälte-Mitleid

Kalt ist kein Ausdruck! Minus 16 Grad hatte es Anfang der Woche in der Früh in Klagenfurt. Der Wunsch mit dem Auto in die Redaktion zu fahren, wurde beim Frühstück immer größer. Also fragte ich mal ganz unschuldig in die Facebook-Runde, ob sie erbarmen mit mir hat und es für mich bei minus 16 Grad "kältefrei" gibt.

Nennt mich naiv, aber insgeheim habe ich echt gedacht, dass meine "Freunde" JA! sagen würden Falsch gedacht: Der Großteil schrieb: Nein! (mal mit mehr, mal mit weniger Rufzeichen). Und auch der nett gemeinte Tipp "einfach mit doppeltem Tempo gehen" ließ mich kalt. Bewaffnet mit Handschuhen, Kappe, Schal und fettem Mantel bin ich durch die Stadt gestapft und habe selbstmitleidige Blicke mit "Gleichgesinnten" ausgetauscht.

Als die warme Redaktion schon in greifbarer Nähe war, habe ich auf einmal eine gute, alte (nicht im Sinne vom Alter!!!) Freundin getroffen, die ich schon Jahre nicht mehr gesehen habe. Angesichts so vieler Herzenswärme waren die minus 16 Grad auf einmal wie weggeblasen, der zehnminütige Ratscher auf der Straße eine echte Wohltat und der Spaziergang in der Früh alle Schritte wert! ;)

PS. Wir sind übrigens nicht festgefroren, habe gerade nachgesehen, ob sie noch dort steht... Also bitte, geht es noch kälter?

Das Wochenende (2)

Ich kann mich gut an meinen Fauxpas an Tag 6 in den Klagenfurter City Arkaden erinnern, als ich hirnlos und völlig unbewusst mit der Rolltreppe gefahren bin. Irgendwie konnte und wollte ich nicht glauben, dass das der einzige Weg nach unten oder oben ist. Also habe ich im Einkaufszentrum gesucht und tatsächlich ein Stiegenhaus gefunden - ein öffentlich zugängliches! Mit richtigen Treppen ;-) 60 Stufen sind es übrigens vom Ober- ins Untergeschoß, falls jemand mit mir Schritt halten möchte...

Schüchtern, aber vorhanden: Das Stiegenhaus in den Klagenfurter City Arkaden © Klz/Oberlechner

Tage 7 bis 9: Ohne Worte

Bei meinem Fasten-Tagebuch geht (haha!) es mir so wie mit meinen täglichen 8000 Schritten: Rasant und fleißig angefangen, dann übernahm "Paul" (gestatten, mein innerer Schweinehund) wieder das Ruder. Mein absoluter Tiefpunkt waren gerade einmal 1000 Schritte, ich glaube das war an Tag 8. Kann und will mich nicht mehr daran erinnern. Ich will jetzt auch nicht mit Ausreden kommen, warum es nicht mehr geworden sind. Es waren einfach nicht mehr drinnen. Aber Jammern bringt mich keinen Schritt weiter, ich habe "Paul" jetzt vor die Türe gesetzt (und ihm verboten, mit dem Lift nach unten zu fahren).

