Am Anfang stand das Vorhaben: Wir wollen fasten. Nur was? Getreu dem Motto "Besser Leben" verzichten wir auf lieb gewonnene Gewohnheiten, die der eigenen Vorstellung von Zufriedenheit eigentlich widersprechen.

Eines steht schon einmal fest: Zuckerschlecken werden die nächsten 40 Tage keines, vor allem nicht für Bundesland-Redakteurin Claudia Felsberger, die doch tatsächlich auf Süßes verzichten will und sich schon vor dem Start ausgerechnet hat, dass sie in der Zeit auf gefühlte 20 Tafeln Schoko verzichten muss. Gesundheitsredakteurin Sonja Saurugger darf beim Süßen zulangen, solange es vegan - also tierfrei - ist. Wirtschaftsredakteur Markus Zottler verzichtet indes auf Facebook, Instagram und Co. In Anlehnung an den Gründer des wohl größten Sozialen Netzwerks nennt er das Zuckerberg-Entzug. Und Bundesland-Redakteurin Kerstin Oberlechner, also meine Wenigkeit, fastet Lifte. Sie nimmt ab jetzt also nur noch die Treppe und will zumindest 8000 Schritte am Tag oder 50.000 in der Woche gehen. Klingt tierisch anstrengend? Wird es auch. Hier schildert sie in den nächsten Wochen ihre (schweißtreibenden) Erfahrungen.

Das Wochenende (2)

Ich kann mich gut an meinen Fauxpas an Tag 6 in den Klagenfurter City Arkaden erinnern, als ich hirnlos und völlig unbewusst mit der Rolltreppe gefahren bin. Irgendwie konnte und wollte ich nicht glauben, dass das der einzige Weg nach unten oder oben ist. Also habe ich im Einkaufszentrum gesucht und tatsächlich ein Stiegenhaus gefunden - ein öffentlich zugängliches! Mit richtigen Treppen ;-) 60 Stufen sind es übrigens vom Ober- ins Untergeschoß, falls jemand mit mir Schritt halten möchte...

Schüchtern, aber vorhanden: Das Stiegenhaus in den Klagenfurter City Arkaden © Klz/Oberlechner

Tage 7 bis 9: Ohne Worte

Bei meinem Fasten-Tagebuch geht (haha!) es mir so wie mit meinen täglichen 8000 Schritten: Rasant und fleißig angefangen, dann übernahm "Paul" (gestatten, mein innerer Schweinehund) wieder das Ruder. Mein absoluter Tiefpunkt waren gerade einmal 1000 Schritte, ich glaube das war an Tag 8. Kann und will mich nicht mehr daran erinnern. Ich will jetzt auch nicht mit Ausreden kommen, warum es nicht mehr geworden sind. Es waren einfach nicht mehr drinnen. Aber Jammern bringt mich keinen Schritt weiter, ich habe "Paul" jetzt vor die Türe gesetzt (und ihm verboten, mit dem Lift nach unten zu fahren).

