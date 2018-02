Facebook

Am Anfang stand das Vorhaben: Wir wollen fasten. Nur was? Getreu dem Motto "Besser Leben" verzichten wir auf lieb gewonnene Gewohnheiten, die der eigenen Vorstellung von Zufriedenheit eigentlich widersprechen.

Schon jetzt ist klar: Die Fastenzeit wird kein Spaziergang. Oder doch? Vielleicht für Bundesland-Redakteurin Kerstin Oberlechner. Sie fastet Lifte, nimmt ab jetzt also nur noch die Treppe und will zumindest 8000 Schritte am Tag gehen. Klingt tierisch anstrengend? Für Sonja Saurugger werden die kommenden 40 Tage das komplette Gegenteil sein: Sie ernährt sich fortan vegan. Wirtschaftsredakteur Markus Zottler verzichtet auf Facebook, Instagram und Co. In Anlehnung an den Gründer des wohl größten Sozialen Netzwerks nennt er das Zuckerberg-Entzug. Auch Bundesland-Redakteurin Claudia Felsberger verzichtet auf einen Zuckerberg - nämlich jenen, den sie täglich in Form von Schokolade und Keksen zu sich nimmt. Hier schildert sie ihre Erfahrungen.

Woche zwei: So viele Scherzkekse!

Mein Zuckerfasten geht inzwischen schon so weit, dass ich bei Präsentationen sogar auf Tortendiagramme verzichte. Aber Spaß beiseite. Denn was wiederum bitter ist: Je weniger Zucker ich konsumiere, desto mehr Scherzkekse tauchen plötzlich auf.

Wie bereits erwähnt, betonte der Kollege letztens, als es wieder einmal geschneit hat: „Schau, wie schön die Landschaft angezuckert ist!“ Eine Frage, die mir außerdem regelmäßig gestellt wird: „Wie läuft es denn mit dem Zucker? Ach, ich meine ohne. Haha.“ Und seit Beginn der Fastenzeit bekomme ich von meinen Kollegen verdächtig oft Süßes angeboten.

Ich verstehe schon, sie wollen mich testen. Deshalb habe ich bereits den nächsten Vorsatz gefasst. Sobald die Fastenzeit vorüber ist, erzähle ich jedem, dass ich weiterhin auf Zucker verzichten will. Und wenn mir dann wieder der Kollege einen Schokoriegel, das letzte Stück Kuchen oder Gummibärchen anbietet, schlage ich zu! Ich freue mich schon auf das verdutzte Gesicht. Rache ist tatsächlich süß.

Tag 9: Die besten zuckerfreien Rezepte

Inzwischen müsste klar sein: Zuckerfrei zu leben heißt nicht nur auf Desserts zu verzichten. Tatsächlich steckt in fast jedem Nahrungsmittel Fructose, Glucose oder eine andere Form des süßen Stoffes.

Aber auch ohne Zucker kann der Speiseplan bunt, abwechslungsreich und süß sein, wie meine Recherche zeigt.

Für morgen früh habe ich mir etwa ein Apfelmus Porridge eingeplant. Das Rezept dazu gibt es am Blog von Cooking Catrin. Wie bereits in meinem ersten Post erwähnt, verzichte ich vor allem auf industriellen Zucker. Fruchtzucker bleibt mir vorab auf meinem Speiseplan erhalten.

Bloggerin Bodyholic wiederum liefert mir morgen mein Mittagessen. Zugegeben - kochen muss ich es selbst. Aber so kann ich mir wenigstens sicher sein, dass im veganen Kartoffelpüree mit Avocado garantiert kein Zucker versteckt ist.

Und am Abend esse ich Zoodles. Das sind Zucchini-Nudeln, die obendrein noch kohlenhydratarm sind. Essen kann man sie wie klassische Nudeln mit Pesto, Bolognese oder anderen Soßen. Anregungen dazu gibt es auf dem Blog Gailtal on Tour. Achtung: Fertige Sugos können natürlich Zucker enthalten.

Und zum Abschluss noch ein Geheimtipp. Ob als Snack zwischendurch oder als süße Nachspeise - zuckerfreies Müsli kann ganz einfach selbst machen. Einfach 125 Gramm Haferflocken mit Lieblingsnüssen und einem Löffel Zimt vermengen. 2 bis 3 Löffel Kokosöl sowie 3 Löffel Erdnussbutter in der Mikrowelle schmelzen, Vanilleextrakt dazugeben und alle Zutaten mischen. Das Ganze dann für 20 bis 25 Minuten bei 160 Grad backen und fertig!

Zuckerfreies Müsli kann man leicht selbst machen Foto © Felsberger

