Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Nomen est omen. Die Kevins dieser Welt wissen ein Lied davon zu singen. Kevin sei kein Name, sondern eine Diagnose. An dieser Aussage eines deutschen Lehrers im Rahmen einer im Jahr 2009 unter Pädagogen durchgeführten Studie zeigt sich allzu deutlich, dass der Vorname zum lebenslangen Stigma werden kann. So wollte auch keiner der beiden angefragten Kevins mit vollem Namen und Foto in diesem Bericht erscheinen. Sie seien die Witze leid und dass ihnen wegen ihres Namens ein gewisser Ruf vorauseile. Und dabei hatten es ihre Eltern damals doch nur gut gemeint. Vorbilder dürften der englische Fußballspieler Kevin Keegan, gefolgt vom kindlichen Banditenschreck Kevin aus „Kevin - allein zu Haus“ gewesen sein, wie sich an der zeitlichen Übereinstimmung ablesen lässt.

Die Namen der Promi-Kinder: Apple, Brooklyn & Co. Die Kinder des Schauspielers Uwe Ochsenknecht heißen Jimi Blue, Wilson Gonsalez und Cheyenne Savannah. (c) EPA (BORIS ROESSLE) Alanis Morissettes Kinder tragen die Namen Onyx Solace und Ever Imre. (c) APA/Georg Hochmuth (Georg Hochmuth) Jamie Oliver und seine Frau Juliette haben sich für Poppy

Honey Rosie, Daisy Boo Pamela, Petal Blossom Rainbow, Buddy Bear Maurice und River Rocket entschieden. (c) APA/AFP/LEON NEAL (LEON NEAL) Auch die Kinder der Beckhams wurden mit originellen Namen ausgestattet: Brooklyn, Romeo, Cruz und Harper Seven. (c) AP (Jonathan Short) Gwyneth Paltrow und Ex-Mann Chris Martin tauften

ihre Tochter Apple, weil sie so süß sei. (c) AP (Colin Young-Wolff) 1 /5

Viele Eltern zermartern sich während der Schwangerschaft das Hirn mit der Frage, wie der Nachwuchs denn nun heißen soll. Während die einen in den vergangenen Jahren wieder auf klassische und kurze Namen wie Anna und Lukas zurückgreifen - Experten erkennen in diesem Trend eine deutliche Abgrenzung zu Kevin & Co. -, zeigen sich andere erfinderisch. Und schießen aus dem Antrieb, das Einzigartige für das Kind zu wollen, mitunter über das Ziel hinaus. Die Devise lautet: Je individueller, desto besser. Und manchmal auch: individuell bis zur Schmerzgrenze. Kinder tragen heute Namen von Comic-Helden oder Fantasyfiguren, die zwar die Idole ihrer Elterngeneration waren, dem Nachwuchs dann aber nur von den Ergebnissen, die ihnen Google ausspuckt, bekannt sind.

Andere wiederum beauftragen Profis mit der Suche nach dem Namen fürs Kind. Agenturen wie die Schweizer „Erfolgswelle“ ersinnen nicht mehr nur Markennamen für Konzerne, sondern bezeichnen sich selbst auch als Pioniere im „Baby Naming“. Das Paket umfasst die Überprüfung des Vornamens in zwölf Sprachen und als besonderes Extra gibt es „eine glaubwürdige, neue Geschichte und Mythologie rund um den neuen Namen“. Frei erfunden, versteht sich - „eine Investition in die Zukunft des Kindes“, wie es auf der Website des Unternehmens heißt.

Genau diesen Weitblick in die Zukunft von Paulchen, der zu einem Paul heranwächst, lassen Eltern oft vermissen. So sind einige Namen zwar putzig für ein Baby oder Kleinkind, für den Pubertierenden dann aber weniger passend. Die Wahl muss wohlüberlegt sein, ist der Name doch identitätsstiftend. Schließlich sagt man ein Leben lang „ich bin“ und nicht bloß „ich heiße“. Schlimm nur, wenn man vor diesen Worten zaudern muss.

„Die Kindesmisshandlung beginnt am Standesamt“, sagt es einer überspitzt, der es wissen muss. Der Wiener Sprachwissenschaftler Hans Christian Luschützky wird bei Härtefällen zurate gezogen. „Ich komme immer dann zum Einsatz, wenn Standesbeamte nicht wissen, ob ein Vorname gebräuchlich ist, weil er zum Beispiel aus der Migrationsgemeinschaft kommt oder wenn die Eltern sich einen ausgefallenen Namen wünschen, der in Österreich noch nie eingetragen worden ist.“ Prinzipiell müssen Vornamen in Österreich laut Personenstandsgesetz gebräuchlich und geschlechtsspezifisch sein und dürfen das Wohl des Kindes nicht gefährden.

"Arshpreet", "Du-Lili" und "Huy"

Und so landen Anfragen zu Namen wie „Du-Lili“, „Huy“, „Romel“, „Zakk“ oder „Arshpreet“ auf Luschützkys Tisch. Letzerer ist in Indien zwar ein gebräuchlicher Name, in unseren Breiten kann er aber durchaus zu Missverständnissen führen. Geschweige denn von den Hänseleien, die in Kindergarten und Schule vorprogrammiert sind. „Das sind dann auch immer Dinge, die ich zu bedenken gebe.“

So hätte ein Mädchen, deren Eltern aus dem vorderen Orient stammen, den Namen „Jenin“ bekommen sollen. „Er klingt prinzipiell sehr schön, das Problem ist nur, dass Jenin einer der Orte im Palästinensergebiet ist, von dem aus die Raketen nach Israel geschossen werden. Das Kind soll sich schließlich frei entfalten können und nicht an irgendeine Konfession oder ideologische Richtung gerückt werden.“ Hans Christian Luschützky sind bei der Namensfindung vor allem unprofessionelle Webseiten mit den schönsten „Babynamen“-Auflistungen ein Dorn im Auge. „Zunächst muss man sagen, dass es keine Babynamen gibt. Es gibt nur Vor- oder Nachnamen. Der Mensch ist ja nur für sehr kurze Zeit ein Baby.

Anke Christina Talker und Michaela Meßner vom Standesamt Graz kennen die andere Seite. Sie haben vor allem zwei Tipps für werdende Eltern. Darauf zu achten, wie der Vorname gemeinsam mit dem Nachnamen ausgesprochen klingt. Und zu bedenken, wie sich das Leben des Kindes mit dem Vornamen gestaltet. Und das auf lange Sicht - auch im späteren Arbeitsalltag. Denn auch hier ziehen Kevin, Justin & Co. Studien zufolge wieder den Kürzeren. Die Wiener Personalberaterin Melissa Wurzer gibt jedoch Entwarnung: „Es ist weniger relevant, wie man heißt, als was man aus sich macht.“

Interview mit Melissa Wurzer, Personalberaterin bei Unitis Wien Halten Sie es für möglich, dass Sie der Name unbewusst bei der Beurteilung von Bewerbern beeinflusst? Melissa Wurzer: Aus vielen Studien ist ja bekannt, dass gerade Vornamen einen Einfluss auf den „ersten Eindruck“ haben können. Das ist natürlich auch nachvollziehbar, weil Namen, wie jede andere Information auch, Assoziationen hervorrufen. Wir versuchen hier allerdings ganz klar entgegenzuwirken. Für uns steht immer der Mensch mit seinen Talenten im Mittelpunkt - das ist uns wichtig und deshalb sorgen wir auch dafür, dass Bewerber nach ihren Fähigkeiten und nicht nach ihrem Namen beurteilt werden. Wie oft stoßen Sie auf kreative Namen? Auf interessante und außergewöhnliche Persönlichkeiten treffen wir natürlich regelmäßig. Wichtig ist uns dabei immer ein respektvoller und wertschätzender Umgang - ganz unabhängig vom Namen der jeweiligen Person. Wir arbeiten mit unzähligen Menschen zusammen. Da uns der direkte Kontakt besonders wichtig ist, lernen wir unsere Bewerber immer auch persönlich sehr gut kennen. Dabei gehen wir auf alle Besonderheiten ein und schätzen die Vielfalt jedes Einzelnen. Denken Sie, dass ein kreativer Name im Job von Vor- oder Nachteil ist? Meiner Meinung nach kommt es auf die berufliche Tätigkeit im Speziellen an, je nach Position gibt es verschiedene Anforderungen. Kreativität im Allgemeinen ist in verschiedenen Ausprägungen für eine ganze Menge an Berufen sehr wichtig. Im Endeffekt ist es weniger relevant, wie man heißt, sondern vielmehr, was man aus sich macht.

Mehr zum Thema Grafik des Tages Die österreichischen Vornamen im Überblick

Personenstandsgesetz Vornamensgebung. § 13. (1) Vor der Eintragung der Vornamen des Kindes haben die dazu berechtigten Personen schriftlich zu erklären, welche Vornamen sie dem Kind gegeben haben. Sind die Vornamen von den Eltern einvernehmlich zu geben, genügt die Erklärung eines Elternteiles, wenn darin versichert wird, dass der andere Elternteil damit einverstanden ist. (2) Bei Kindern des im § 35 Abs. 2 genannten Personenkreises darf zumindest der erste Vorname dem Geschlecht des Kindes nicht widersprechen; Bezeichnungen, die nicht als Vornamen gebräuchlich oder dem Wohl des Kindes abträglich sind, dürfen nicht eingetragen werden. (3) Stimmen die Erklärungen mehrerer zur Vornamensgebung berechtigter Personen nicht überein oder wurde innerhalb von 40 Tagen ab dem Zeitpunkt der Geburt bei der Personenstandsbehörde, die die Eintragung vornimmt, keine Erklärung abgegeben, hat die Personenstandsbehörde vor der Eintragung der Vornamen das Pflegschaftsgericht zu verständigen. Das Gleiche gilt, wenn keine Vornamen oder solche gegeben werden, die nach Ansicht der Personenstandsbehörde als dem Abs. 2 widersprechend nicht eingetragen werden können.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.