Experimentieren und lernen: Im Kindermuseum Graz ist ist die Mobilität das Thema © KK/ Hannes Loske

Fühlen, riechen, hören, sehen, schmecken: Kinder lernen mit allen Sinnen. Wenn es um das Entdecken der Welt und das Begreifen geht, sollte vor allem das Tun im Vordergrund stehen, sind sich Pädagogen längst einig.

Wer Kindern also die Welt der Mobilität näherbringen will, sollte sie im besten Fall in ein Auto setzen, sie selbst herausfinden lassen, wie so ein Fahrzeug angetrieben, gesteuert und gebremst wird. Gerlinde Podjaversek, Kuratorin im Kindermuseum Frida & Fred in Graz, hat in der aktuellen Ausstellung „Hin und weg“ Kindern diese Möglichkeiten geschaffen. In sechs verschiedenen Werkstätten können die jungen Besucher herausfinden, was hinter den verschiedenen Formen der Fortbewegung steckt. „Wir zeigen Kindern unter anderem, warum bestimmte Dinge schwimmen, warum eine Rakete abhebt, wir lassen sie einen Elektromotor bauen und ein Fortbewegungsmittel der Zukunft gestalten. Eingeflochten haben wir auch den soziologischen Aspekt, also die Frage, warum wir uns überhaupt fortbewegen“, erklärt die Kuratorin. Mitnehmen sollen die Kinder nicht nur Wissen zum Thema Mobilität, sondern auch die Erkenntnis, „dass Naturwissenschaften Spaß machen und eigentlich gar nicht so kompliziert sind“, wünscht sich Podjaversek. Was an dieser Ausstellung besonders auffällt: Die digitale Welt wird äußerst sparsam und wenn, dann nur im Hintergrund eingesetzt. „Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Wir wollen, dass die Kinder vor allem über das haptische Erleben ihre Erfahrungen sammeln“, betont die Kuratorin. Statt wischen und tippen auf Bildschirmen sind die Kinder in dieser Ausstellung gefordert, sich aktiv einzubringen.

Wir wollen, dass die Kinder über das haptische Erleben ihre Erfahrungen sammeln! Gerlinde Podjaversek, Kuratorin

Die Zukunft der Mobilität

Ob die digitale Welt auch in Zukunft ausgespart bleibt? Was diese Frage anbelangt, wollen sich die Ausstellungsmacher noch nicht festlegen. „Darüber diskutieren wir viel. Digital ist natürlich eine einfache Lösung, damit kann man vieles besser darstellen, es ist mehr möglich und damit haben wir auch die Kinder auf unserer Seite“, ist sich Podjaversek bewusst. Trotzdem bleibt das Kindermuseum fürs Erste einmal handyfrei. Doch wer auch in Zukunft bei den jungen Besuchern punkten will, muss mit der Zeit gehen. Das zeigt sich gerade auch bei dieser Ausstellung. Mobilität war schon von 2010 bis 2011 unter dem Titel „Voll abgefahren!“ Thema einer Ausstellung im Frida & Fred. Das Konzept wurde überarbeitet und erweitert. Unter anderem mit dem Thema Flucht, das heute Millionen Menschen betrifft und in der Ausstellung mit einem Zeichentrickfilm über zwei Flüchtlingskinder abgebildet ist. Hinzugekommen ist außerdem die Station „Zukunft der Mobilität“.

Erleben und verstehen

Im unteren Stockwerk tummeln sich die Jüngeren. Dort steht das Element Wasser im Mittelpunkt. „In der Ausstellung Blubberblubb sollen sich die Kleinen spielerisch mit dem Wasser beschäftigen“, erklärt die zuständige Kuratorin Nora Bugram. Das funktioniert am besten über Experimente. „Kinder können Wasser erleben, lernen, wo uns Wasser umgibt, dass unser Körper größtenteils aus diesem Element besteht, dass wir uns damit waschen, unseren Durst löschen, dass Wasser der Lebensraum vieler Tiere ist.“ Die digitale Welt ist dort kein Thema. Stattdessen gibt es viel Wasser - zum Eintauchen, Schütten und Pritscheln. Dass kaum ein Kind mit trockenen Kleidern die Ausstellung verlässt, liegt in der Natur der Sache. Aber das gehört zum Lernen dazu - denn nur wer mit allen Sinnen entdecken darf, hat auch die Chance, die Dinge zu verstehen.

Die Ausstellungen „Hin und weg“ ist eine Ausstellung zum Thema Mobilität für Kinder ab acht Jahren. „Blubberblubb“ richtet sich an Kinder zwischen drei und sieben Jahren und ist als Mitmach-Ausstellung zum Thema Wasser konzipiert. Öffnungszeiten: Mo., Mi., Do. & Fr. von 9 bis 17 Uhr, Sa., So. & Feiertag von 10 bis 17 Uhr; Infos unter der Tel. (0316) 872 7700, fridaundfred.at

