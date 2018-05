Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Udo (mit France Gall und Thomas Hoerbiger) war 31 Jahre alt, als er den Song Contest gewonnen hat © General / TopFoto / picturedesk.

Noch ein Blick in die ESC-Statistik:

Nur vier Mal in seiner 62-jährigen Geschichte konnten sich Sieger freuen, die über 40 Jahre alt waren: Andre Claveau aus Frankreich 1958 mit 42, Toto Cutugno aus Italien 1990 mit 46, Linda Martin aus Irland 1992 mit 45 und natürlich die Olsen Brothers aus Dänemark 2000. Jörgen und Noller kamen damals doch auf geschlagene 50 respektive 46 Jahre bei ihrem Triumph mit "Wings of Love".

Da finden sich schon deutlich mehr ESC-Gewinner, die noch in die Kategorie Teenager fielen. Zehn Mal standen am Ende Künstler an der Spitze des Feldes, die noch keine 20 Lenze zählten - mit der Belgierin Sandra Kim 1986 mit nur 13 Jahren als Rekordhalterin. Das wäre mittlerweile gar nicht mehr möglich, müssen Teilnehmer laut aktuellem Reglement doch zumindest 16 Jahre alt sein.

Insofern muss sich Österreichs Kandidat Cesar Sampson mit seinen 34 Jahren noch keine Gedanken machen, auch wenn er eher zum oberen Teilnehmerfeld zählt - zumindest aus Alterssicht. So ist der Linzer nach der dann 38-jährigen Gianna Terzi aus Griechenland der zweitälteste Kandidat in seinem Halbfinale am 8. Mai. Im Gesamtfeld finden sich allerdings einige Sänger, die Sampson so manches Jahr an Lebenserfahrung voraushaben.

Gewinner und ihr Alter Eine Auswahl: 1956 Schweiz: Lys Assia mit "Refrain", 32 Jahre 1964 Italien: Gigliola Cinquetti "Non Ho l'Eta", 16 Jahre 1965 Luxemburg: France Gall "Poupee De Cire, Poupee De Son", 17 Jahre 1966 Österreich: Udo Jürgens "Merci Cherie", 31 Jahre 1972 Luxemburg: Vicky Leandros "Apres Toi", 19 Jahre 1980 Irland: Johnny Logan "What's Another Year", 25 Jahre 1998 Israel: Dana "Diva", 26 Jahre 2010 Deutschland: Lena "Satellite", 19 Jahre 2014 Österreich: Conchita Wurst "Rise Like A Phoenix", 25 Jahre

Vanja Radovanovic aus Montenegro kommt auf 35 Jahre, Waylon aus den Niederlanden auf 38, der Pole Gromee auf 39 und Ermal Meta als ein Teil des italienischen Duos Meta & Moro auf 37. Das ist allerdings noch nichts gegen die beiden "Senioren" der heurigen Ausgabe. So feierte Fabrizio Moro als Teil 2 der Italosänger kürzlich seinen 43. Geburtstag - und Aleksandar "Sanja" Ilic stellt sie alle in den Schatten. Der serbische Vertreter, der heuer mit seiner Gruppe Balkanika um ein Finalticket rittert, schreibt schon stolze 67 Jahre ins Stammbuch.

Spanische Küken

Die Küken des Lissabonner Song Contests kommen hingegen aus Spanien. Amaia ist mit ihren 19 Jahren die jüngste Kandidatin und steht mit ihrem Partner Alfred, auch nur 21 Jahre alt, auf der Bühne. Und Ari Olafsson aus Island ist gerade noch 19 beim Bewerb und kann am 21. Mai seinen 20. begehen. Also auch im Hinblick auf die Alterspyramide präsentiert sich der ESC weit gespreizt.