Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vor 7000 Fans präsentierte Niall Horan sein Album "Flicker" © Niall Horan

Mit bester Laune und feuerroter Gitarre empfing der 24-jährige Singer-Songwriter Niall Horan (24) am Freitag Abend seine 7000 Fans aus aller Herren Länder im Wiener Gasometer. Während der Ire tagsüber die Wiener Innenstadt erkundete, verbrachten die tausenden Fans den Tag damit, sich vor der Konzerthalle im Bezirk Simmering die besten Plätze zu sichern. Bereits um 2:15 Uhr nachts hatten sich die ersten jungen Mädchen vor der Halle platziert - frei nach dem Motto "Je weiter vorne, desto besser".

Bereits der Voract, die 24-jährige Amerikanerin Julia Michaels, die unter anderem bereits Lieder für Justin Bieber und Maroon 5 schrieb, brachte die ohnehin schon aufgeheizte Halle zum Sieden. Mit Energie und Ausstrahlung zog die junge Singer/Songwriterin das vorwiegend weibliche Publikum in ihren Bann. In Tränen brach die sympathische Amerikanerin aus Iowa während ihres Hits "Issues" aufgrund eines Fanprojektes aus, bei dem das Publikum Plakate mit den Worten "Tonight we've got no issues" ("Heute Nacht haben wir keine Probleme") in die Höhe hielt. Eine Premiere feierte die Sängerin mit der ersten Live-Performance ihres neuen Songs „Jump“ der ebenfalls am 4. Mai erschienen war

Als Niall Horan kurz nach 21 Uhr pünktlich die Bühne betrat, gab es für die 7000 Fans kein Halten mehr. Mit der neuen Single "On The Loose" von seinem ersten Solo-Albums "Flicker" eröffnete der talentierte Ire den Abend. Ein Chor aus Fans zeigte sich textsicher und stimmte umgehend mit ein.

Rockermanier

Der 24-jährige, der neben einer erfolgreichen Solo-Karriere auch auf einen raketenhaften Aufstieg zum Ruhm mit seiner Band One Direction zurückblicken kann, ließ es sich während des eineinhalbstündigen Gigs nicht nehmen, seiner Liebe für klassischen Rock Ausdruck zu verleihen und schmetterte in perfekter Rockermanier ein außergewöhnliches Cover des Bruce Springsteen-Schlagers "Dancing in the Dark". Auch seinen One Direction-Tagen zollte der 24-Jährige Tribut und stimmte gemeinsam mit seinen Fans "Drag Me Down" und "Fools Gold" an. Für letzteres verließ Horans Band die Bühne und kreierte auf diese Art und Weise einen besonderen Moment zwischen dem jungen Sänger und seinen Fans.

Bodenständig

Besorgt zeigte sich der Ire aus Mullingar, als er das Konzert kurzfristig aufgrund einiger Fans unterbrach, die in der Menge durch die enorme Hitze in der Halle in der Menge kollabiert waren und rief sein Publikum dazu auf, "gegenseitig auf sich aufzupassen".

Auch einen Texthänger während seines Klaviersongs "So Long" überspielte der bodenständige Sänger mit einem Lachen und schwärmte zudem über den Kulturreichtum Österreichs.

Als fulminantes Finale stimmte der Singer/Songwriter, der bereits sein zweites Album plant, eine mit irischen Rhythmen angehauchte Rockhymne an. Mit "On My Own" verabschiedete der 24-Jährige seine Gäste in die Nacht und beschrieb mit dem Liedtext die Gedanken der meisten anwesenden Fans - "You could offer the world, babe, but I would take this instead." ("Man könnte mir die Welt zu Füßen legen, doch ich würde mich trotzdem für das hier entscheiden.")