Am Freitag, den 13. Juli, besucht US-Prädident Trump London. Online-Aktivisten wollen ihm ein besonderes Geschenk machen: das Comeback des Songs "American Idiot" von Green Day in den UK-Charts.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Könnte bei seinem London-Besuch ein paar Überraschungen überleben: Donald Trump © APA/AFP/MANDEL NGAN

US-Präsident Donald Trump will im Juli, genauer gesagt am symbolgeladenen Datum Freitag, den 13. Juli, nun endlich das Vereinigte Königreich besuchen. Nicht bei einem offiziellen Staatsbesuch, sondern bei einem "working trip". Diverse Gespräche mit Premierministerin Theresa May stehen dabei auf dem Zeitplan.

Viele Briten wollen Trump ein besonders Geschenk machen. Unter dem Titel "Get American Idiot to No. 1 for Trump's State Visit" versuchen die Betreiber hinter der Seite den Song "American Idiot" der US-Punk-Rock-Band Green Day wieder auf Platz 1 der Charts zu bringen.

Und wie soll das funktionieren? Britische Online-Aktivisten fordern ihre Anhänger nun auf, in der Zeit zwischen 6. und 12. des Monats fleißig den mittlerweile 14 Jahre alten Song "American Idiot", entstanden in der Ära George W. Bush, herunterzuladen. Dieser soll damit pünktlich zum "Arbeitsbesuch" des amerikanischen Präsidenten zur Nummer eins aufsteigen – und Trump deutlich machen, was viele Briten von ihm halten. Freitag der 13. ist genau jener Tag, an dem die britischen Charts bekannt gegeben werden.

Die Initiatoren bezeichnen die Aktion als Protestaktion. Es sei ihnen egal, wer das Geld bekommt: "Wir wollen einfach nur, dass 'American Idiot' auf dem ersten Platz ist, wenn er hier ankommt", schreiben sie auf der Facebook-Seite. Wer genau hinter der Aktion steckt, das geht daraus nicht hervor.