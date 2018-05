Fernsehen am 4. Mai

Wes Anderson lässt seine Tiefseetaucher abtauchen © KK

Die Tiefseetaucher

Eine vermeintliche Tiefseemission ist eigentlich eine verdeckte Racheaktion. Gesucht wird ein Hai, der den Freund von Captain Zissou getötet hat. Liebeswürdig und verschroben – eine Aufwärmrunde für den neuen Wes-Anderson-Film, der nächste Woche anläuft.

Servus TV, 22.15 Uhr

Message to Love: The Isle of Wight Festival

Die wilden Siebziger ist hier nicht übertrieben: Das Isle-ofWight-Festival sollte 1970 zum europäischen Woodstock werden. Die Musik – von Hendrix bis Cohen – war ausgezeichnet, nur die Stimmung rund um die 600.000 Besucher eskalierte gewaltig.

Arte, 21.45 Uhr

Die Saat der Gier

Bayer übernimmt Monsanto und wird zum Giganten auf dem Gebiet der Agrarchemie. Die Doku blickt hinter die Kulissen des Deals und fragt nach, wie das die Landwirtschaft verändern wird.

3Sat, 20.15 Uhr

Dear White People

Mit einer guten Portion Humor gegen den Alltagsrassismus. Die Serie begleitet eine Gruppe afroamerikanischer Studenten auf einer US-Eliteuniversität. Start der zweiten Staffel.

Neu auf Netflix