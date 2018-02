Fernsehen am 28. Februar

Wie beweist man sich in Zeiten von New Economy? © ARD

Akte X

Wenn man Aussagen von Gillian Anderson glaubt, dann startet heute der letzte gemeinsame Einsatz von Scully und Mulder. Die insgesamt zehn Folgen schließen direkt an die Vorgängerstaffel an, in der es u. a. um eine drohende Seuche und eine globale Verschwörung ging.

Pro 7, 20.15 Uhr

Die Firma dankt

Der konservative Manager eines geschluckten Unternehmens wird zu einem Wochenende mit neuen Yuppie-Führungskräften eingeladen. Er will beweisen, was er kann. Aber wem? Und wie? Kluge Wirtschaftssatire von Paul Harather („Indien“, „Die Gottesanbeterin“).

ARD, 20.15 Uhr

Treffpunkt Medizin

Was bedeutet Kindsein? Experten, darunter Ärzte und Psychiater, gehen dieser Frage nach. Unter anderem spricht Martina Leibovici-Mühlbacher über Helikoptereltern und Tyrannenkinder.

ORF III, 21.55 Uhr

CineKino: Österreich

Ein kleines Land mit großer Filmgeschichte: Im Porträt des österreichischen Filmschaffens geht es unter anderem um Michael Haneke, Ulrich Seidl, Michael Glawogger und Josef Hader.

Arte, 23 Uhr