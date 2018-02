Fernsehen am 23. Februar

Jan Josef Liefers in "Gefangen Der Fall K." © Arte/Jürgen Olczyk

Gefangen - Der Fall K.

Können Sie sich an den Fall Mollath erinnern? Der Deutsche wurde Opfer eines massiven Justizirrtums, verbrachte Jahre in einer Psychiatrie. Dieses neue TV-Drama erzählt Mollaths Geschichte neu, hervorragend besetzt mit Jan Josef Liefers und Julia Koschitz.

Arte, 20.15 Uhr

Heimatleuchten

Auf Europas größter Natureisfläche am Weißensee zeigt sich (nicht nur) der Winter von seiner schönsten Seite. Unweit davon besucht das Filmteam eine Käserei und einen der letzten Besenbinder des Landes. Im Anschluss, ab 21.15 Uhr: Österreichs legendärste Hotels.

ServusTV, 20.15 Uhr

The Big Bounce

Die ersten Folgen zeigten, dass die neue RTL-Hupf-Show durchaus Unterhaltungswert hat. Heute wartet die letzte Qualifikationsrunde, nächste Woche geht es um 100.000 Euro.

RTL, 20.15 Uhr

Universum History

Was wusste Margarethe Ottillinger? Die Österreicherin wurde 1948 verhaftet und in die Sowjetunion verschleppt, wo sie sieben Jahre lang in Gefangenschaft war. Spannendes Doku-Thema.

ORF eins, 22.40 Uhr