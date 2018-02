Facebook

Roland Düringer in "Hinterholz 8" © ORF

Österreichische Kabarett-Legenden

Bevor er zum Aussteiger und Politik-Aktivisten wurde, schrieb Roland Düringer Kabarettgeschichte. „Muttertag“, „Hinterholz 8“, „Benzinbrüder“, alles Klassiker. Das Porträt von Rudi Dolezal zeigt die beruflichen und privaten Seiten des schräg-genialen Grenzgängers.

Servus TV, 20.15 Uhr

The Best Exotic Marigold Hotel.

In dieser zeitlos wunderbaren Tragikomödie brillieren neben vielen anderen Judi Dench und Maggie Smith. Ein heruntergekommenes Hotel in Indien ist der Schauplatz von Eitelkeiten, Hoffnungen, Träumen und unerwarteten Freundschaften. Very british, very good.

ATV 2, 20.15 Uhr

R.E.D. - Älter. Härter. Besser.

Ex-Agenten wollen ungern zum alten Eisen gezählt werden. Hinreißende Actionkomödie mit Helen Mirren, Bruce Willis, John Malkovich und Morgan Freeman. Was für ein Unruhestand!

ORF Eins, 21.10 Uhr



Jersey Boys.

Ins New Jersey der 50er-Jahre versetzt uns Clint Eastwood mit diesem leichtfüßigen Film. Es geht um Aufstieg und Fall der Boyband „The Four Seasons“, Mafia-Hintergrund inklusive.

ATV 2, 22.35 Uhr