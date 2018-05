Die Doku "Fluchtpunkt Kärnten" erzählt davon, was sich zu Kriegsende 1945 im Süden Österreichs ereignet hat: Die Briten ließen Tausende Balkan-Flüchtlinge, darunter viele Kollaborateure der Nazis, wieder zurückbringen.

Am 12. Mai findet wieder das umstrittene Gedenken für kroatische Kriegsoper am Loibacher Feld stattfindet. Die Wurzeln liegen im Mai 1945 - und davon erzählt die ORF-III-Neuproduktion „Fluchtpunkt Kärnten – Die Tragödien von Bleiburg und Viktring“, die gestern zu sehen war.

Ferdinand Maceks Dokumentation erzählt, was sich zu Kriegsende 1945 im Süden Österreich ereignete. Rund eine halbe Million Flüchtlinge hielt sich von Süden kommend in Kärnten auf. Nach dem Zusammenbruch der Ostfront und der Niederlage der Wehrmacht am Balkan brach der Kroatische Marionettenstaat zusammen. Im April und Mai 1945 fand eine wahre Völkerwanderung Richtung Norden statt, unter den Flüchtlingen waren auch viele kroatische Kollaborateure der Nazis.

Die Briten, die als Besatzungsmacht Kärnten kontrollierten, ließen die Flüchtlinge allerdings wieder zurück nach Jugoslawien bringen. Jenseits der Grenze begann das große Schlachten von neuem, als Angehörigen der Titoarmee die Gefangenen in Empfang nahmen. Viele der Flüchtlinge wurden grausam ermordet. Der Fluchtpunkt Kärnten und die höchst fragliche Vorgangsweise der Britischen Besatzungsmacht ging als die Tragödie von Bleiburg und Viktring in die Geschichte ein.

