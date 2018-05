Facebook

Aktuell an vielen Orten präsent: der deutsche Schauspieler Daniel Brühl © ORF

Als einer der wenigen deutschen Schauspielstars endet seine Popularität nicht an den Grenzen des Sprachraums: Daniel Brühl, bekannt geworden als fürsorglicher Sohn in „Good Bye, Lenin!“, ist auch international gefragt. Auf Netflix ist er seit Kurzem mit „Die Einkreisung“ in seiner ersten großen Serienproduktion zu sehen. Am Freitag läuft das Geiseldrama „7 Tage in Entebbe“ (Regie: José Padilha) in den Kinos an, in dem Brühl den Terroristen Wilfried Böse verkörpert.



Die Handlung erzählt von wahren Begebenheiten, beginnend am 27. Juni 1976: Eine Gruppe palästinensischer und deutscher Terroristen kaperte die Air-France-Maschine 139 auf ihrem Flug von Tel Aviv und erzwang eine Landung in Entebbe (Uganda). Die israelischen Geiseln an Bord sollten gegen palästinensische Gefangene ausgetauscht werden.



Dass die Macher des Films die Wahrheit im Visier hatten, sei ausschlaggebend für seine Zusage gewesen, erzählte Brühl im Rahmen der Weltpremiere von „7 Tage in Entebbe“ bei der Berlinale: Für seine Recherchen habe sich Drehbuchautor Gregory Burke auch Zugang zu gemeinhin unbekanntem Material verschafft. Brühl: „Kaum jemand hat bis heute die dortigen internen Verhandlungen gekannt und die verschiedenen Positionen von Yitzhak Rabin und Shimon Peres, die sich bei den Diskussionen um die israelische Reaktion oft in den Haaren lagen.“



An Brühls Seite spielt die oscarnominierte Rosamund Pike („Gone Girl“). Die Londonerin spricht im Film auf Deutsch, was Brühl schwer beeindruckte: „Letztendlich hat ihr das Deutsch bei der Charakterisierung bestimmt geholfen, denn Deutsch hat eine ganz andere Kraft als Englisch. Ich selbst habe verblüfft registriert, wie aus der eleganten Londonerin Rosamund ein ganz anderer, härterer Charakter wurde.“ Pike spielt in „Entebbe“ die Terroristin Brigitte Kuhlmann.



Bis heute hält Brühl Kontakt mit Niki Lauda, den er im preisgekrönten Actionfilm „Rush“ mimte: „Unsere Telefonate laufen meist so ab: Er: ‚Geht’s gut?‘ Ich: ‚Ja.‘ Er: ‚Fein. Na dann: tschüss!‘ Also immer knappe Gespräche. Das gefällt mir.“