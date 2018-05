Filmemacher Roland Wehap präsentiert am 1. Mai seine Kakao-Doku aus Madagaskar als innovatives 360-Grad-Abenteuer. Der Zuschauer wird darin zum Filmemacher.

Gedreht wurde in Madagaskar. © Wehap

Es ist, was die Filmsprache betrifft, eine Revolution“, zeigt sich Roland Wehap begeistert. Der steirische Filmemacher präsentiert heute seinen ersten Virtual-Reality-(VR)-Film – in einem Format, das dem Zuschauer durch eine spezielle Brille einen 360°-Ausblick auf das Geschehen erlaubt. Die Konsequenz: Der Betrachter kann selbstständig seinen eigenen Blickwinkel auf das Filmgeschehen wählen und erzählt damit gewissermaßen seine eigene Geschichte. Eine Herausforderung, „die viele bisherige Bildgesetze“ aufhebt, wie Wehap betont. Gefilmt wird mit einer einzigen Kamera, der Variantenreichtum ist dennoch groß: „Wenn ich den Film dreimal ansehe, kann ich im Grunde dreimal einen anderen Film sehen.“

Für sein Projekt, das von Josef Zotter für seinen „Essbaren Tiergarten“ finanziert wurde, drehte Wehap zehn Tage lang gemeinsam mit dem Schokoladenmacher in Madagaskar, filmte Kakaobauern bei der Ernte, besuchte dörfliche Märkte und leistete Hausfrauen beim Kochen Gesellschaft. Wo der Zuschauer bei den kurzen Clips hinblickt, bleibt ihm überlassen: „Er kann sich seine eigene Geschichte gestalten. Die neue Herausforderung für den Regisseur ist es, seinen Blick zu lenken.“ Eine Aufgabe, die es in 2D-Filmen in dieser Form nicht gibt.

Zu sehen sein wird Wehaps 360°-Abenteuer „Kakao aus Madagaskar“ in einem eigenen VR-Theater im Zotter-Zentrum in Riegersburg, wo insgesamt 40 VR-Terminals, genannt Xokonen, zur Verfügung stehen.





Roland Wehap mit seiner VR-Kamera. Foto © Wehap