Der sechste Einsatz von Kommissar Dupin, diesmal an der Nordküste der Bretagne, hat heute um 20.15 Uhr in der ARD seine Fernsehpremiere: "Bretonisches Leuchten". Ein Schweizer gibt den Ermittler, Deutsche spielen Bretonen und Hotelgäste.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kommissar Dupin (Pasquale Aleardi) fährt zum ersten Mal seit langer Zeit in den Urlaub . . . an die Côte de Granit Rose © ARD Degeto/Ennenbach

Als 2012 „Bretonische Verhältnisse“ den Grundstein für die erfolgreiche Kriminalromanreihe mit Kommissar Dupin legte, wurde dem Leser im Klappentext noch vorgegaukelt, dass der Autor ein 1967 in Brest geborener Deutsch-Franzose sei, der in beiden Ländern lebe. Längst weiß die Branche: Jean-Luc Bannalec ist ein Pseudonym für den deutschen Verleger Jörg Bong, der unweit des Ortes Bannalec, im beschaulichen Névez, ein Zweitdomizil besitzt. An der Küste des Finistère recherchiert er für seine Bücher, in denen die Verbrechen eigentlich nur das Gefäß sind für eine Beschreibung der Bretonen, ihrer Küche, Mythen und Legenden, der Landschaft und Inselgeheimnisse.

Im sechsten Band, dessen Adaption heute seine TV-Premiere feiert, macht sich bei Dupin anfangs gähnende Langeweile in Concarneau breit: keine Leichen, kein Verbrechen. „Ohne eine gezielte Aufgabe bewegt er sich wie auf einem fremden Planeten und fühlt sich unwohl“, erklärt sein attraktiver, schlanker Darsteller Pasquale Aleardi, der so gar nicht den Beschreibungen in den Büchern entsprechen will. Also fährt er auf Urlaub an die Nordküste (Département Côtes-d’Armor), und hat dort schnell eine Beschäftigung, auch wenn er im „fremden Revier“ ermittelt. Übrigens schon der zweite Fall, bei dem der anfangs widerwillig in die Bretagne gekommene Pariser eigentlich nicht zuständig ist.

Im fremden Revier wird er Zeuge eines dramatischen Freitods in aller Öffentlichkeit, gefolgt von einem tödlichen Sturz in einem Steinbruch ... Der Titel bezieht sich auf die nahezu magisch anmutende Kulisse; gedreht wurde letzten Frühherbst in und um Perros-Guirec. Der Film ist eine stimmungsvolle Werbung für die rosafarbene „leuchtende“ Granitküste (Côte de Granit Rose), er bleibt durchgehend spannend, auch wenn die Auflösung etwas lächerlich wirkt. Dass Dupins Partnerin, die Ärztin Claire, mit Christina Hecke neu besetzt wurde, ist zudem ein Schritt in die richtige Richtung. Man darf sich also auf Krimi Nummer sieben durchaus freuen!

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.