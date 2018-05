"der verschwundene hochzeiter" von Klaus Lang kommt am 24. Juli im Rahmen des Begleitprogramms "Diskurs Bayreuth" in einem historischen Kinosaal zur Premiere

Der österreichische Komponist Klaus Lang (47) © klang.mur.at

Erstmals nach Richard Wagners "Parsifal" im Jahr 1882 gibt es bei den Bayreuther Festspielen heuer wieder eine Uraufführung: Die Oper "der verschwundene hochzeiter" des in Graz geborenen Komponisten Klaus Lang wird im Rahmen des Begleitprogramms "Diskurs Bayreuth" uraufgeführt - jedoch nicht im Festspielhaus selbst, sondern in der Kulturbühne "Reichshof", einem historischen Kinosaal in der Stadt.

Damit erweitern die Festspiele ihr künstlerisches Spektrum, wie

ein Sprecher mitteilte. Schließlich seien die Festspiele ursprünglich nicht konzipiert worden, um etwas Bestehendes zu bewahren, sondern um Neues zu wagen. Die Uraufführung ist einen Tag vor der Festspiel-Eröffnung, am 24. Juli, geplant.

Die neue Oper greift auf den Stoff einer alten österreichischen

Sage zurück: Ein Bräutigam wird von einem Fremden zu einer Hochzeit

eingeladen. Er soll sich vergnügen und feiern - aber nur so lange

die Musik spielt. Der Bräutigam hält sich nicht daran. Als er heimkehrt, merkt er, dass seit seinem Weggang drei Jahrhunderte vergangen sind. Er zerfällt zu Staub. Regie führt Paul Esterhazy, mit dabei ist auch der Videokünstler Friedrich Zorn. Lang selbst dirigiert das Ictus Ensemble Brüssel.

Klaus Lang wurde 1971 in Graz geboren, und gab in der Vergangenheit zu erkennen, dass er die Musik von Richard Wagner nicht allzu sehr schätzt. Er hat schon mehrere musiktheatralische Arbeiten verfasst, am bekanntesten davon "Architektur des Regens", das 2008 in München uraufgeführt worden ist.

In Bayreuth wird fast ausschließlich Wagner gespielt

Das Programm der Festspiele in Bayreuth ist bekanntlich auf die zehn letzten OpernRichard Wagners (1813-1883) festgelegt. Musik anderer Komponisten gibt es im Festspielhaus nur extrem selten zu hören - zuletzt im Vorjahr zur Erinnerung an den 100. Geburtstag des früheren

Festspiel-Chefs Wieland Wagner: Neben Musik von Wagner erklangen

auch Ausschnitte aus Werken von Giuseppe Verdi und Alban Berg.