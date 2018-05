Facebook

Österr. Generalkonsul Andreas Launer mit Hilary Helstein, Executive Director, Los Angeles Jewish Film Festival und Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler bei der Eröffnung des Los Angeles Jewish Film Festival © Semantix Creative Group

In Los Angeles sind die Salzburger Festspiele hoch geachet: Die "Los Angeles Times" hatten die Salzburger Festspiele vergangenen Herbst zum weltbesten Festival gewählt und William Kentridge, den Regisseur von "Wozzeck" zum "Opera Artist of the Year".

Vor begeisterten Besucherinnen und Besuchern des letzten Jahres und vor viel Prominenz konnte Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler erstmals seit mehr als 15 Jahren das Programm wieder in Los Angeles vorstellen – auf Einladung des neuen Generalkonsuls Andreas Launer. Unter den Gästen befanden sich auch Regisseur Robert Dornhelm und Wolfgang Puck, der Kärntner, der es in den USA zum Starkoch und Besitzer eines kulinarischen Imperiums gebracht hat. Fünf Mitglieder der Familie Schoenberg, darunter der Sohn des in die USA vertriebenen Komponisten, Ronald, schauten auch vorbei.

Rabl-Stadler auf den Spuren Max Reinhardts

Helga Rabl-Stadler war auch Gast des Los Angeles Jewish Film Festival wo sie an einer Publikums-Diskussion über Max Reinhardt, "Vater" der Salzburger Festspiele. Dessen einziger amerikanischer Film „A Midsummer Night’s Dream" wurde gezeigt. Was die meisten Zuschauer nicht wussten: Max Reinhardt schlug im März 1930 dem Bürgermeister von Los Angeles vor "ein dramatisch-musikalisches Festspiel in der Hollywood Bowl während der Olympiade in Los Angeles 1932" zu veranstalten. Und zwar nach dem Muster von Salzburg. einen Traum von Festspielen in Kalifornien konnte Reinhardt nicht verwirklichen.

Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit Salzburgs

"Dass er 1938 nicht mehr aus den USA nach Salzburg zurückkehren konnte, sondern von den Nazis schändlich vertrieben wurde, ist ein sehr dunkles Kapitel in der Geschichte unserer Stadt, über das wir in diesem Sommer bei unserem Festspielsymposium zum Thema Zeitenwende 1918/1938 selbstverständlich auch diskutieren werden", versprach Helga Rabl-Stadler.