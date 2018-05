Heute bitte nur Scheingefechte mit dem Laserschwert: Der heutige Star-Wars-Feiertag ist dem Wortwitz "May the force be with you" geschuldet. Doch schon bald gibt es ohnehin wieder einen Grund zum Feiern: "Solo: A Star Wars Story" feiert nächste Woche in Cannes eine Weltpremiere.

Ein guter Grund zum Feiern: Heute ist Star-Wars-Tag © APA/HERBERT PFARRHOFER

Jährlich wird am 4. Mai der internationale "Star-Wars"-Tag gefeiert. "May the 4th be with you" bezieht sich auf den Spruch "May the force be with you" (Möge die Macht mit dir sein). Seit Disney die Saga wieder fortgesetzt hat, ist die Sternen-Saga de facto ohne Unterlass präsent. Für Star-Wars-Fans eigentlich ein Grund zum Jubeln. Schon nächste Woche kommt wieder ein Ableger aus dem All geschossen: "Solo: A Star Wars Story" feiert in Cannes Premiere. Der noch unbekannte Alden Ehrenreich spielt in dem außer Konkurrenz gezeigten Blockbuster den jungen Han Solo. Emilia Clarke hingegen, die Han Solos Gefährtin verkörpert, ist durch die Fernsehserie "Game of Thrones" bereits ein Star und wird von Fans und Fotografen sicher sehnsüchtig erwartet.

Star Wars ist also präsent wie nie, dabei hätte es auch anders kommen könnten, wenn George Lucas, der Urvater der Saga, vor 40 Jahren auf seinen Freund, den Regisseur Brian De Palma, gehört hätte. Der gab ihm nach der Sichtung des ersten Teils einen freundschaftlichen Rat: „Diese Jedi-Scheiße solltest du rausschmeißen.“ Gut möglich, dass das dem Kultregisseur noch heute peinlich ist, denn diese „Jedi-Scheiße“ ist nun einmal das zentrale Element der Filmreihe, die 1977 damit begann, dass ein machthungriges Imperium eine friedliche, multikulturelle Gesellschaft bedroht. Und diese Jedi sind die Guten im Spiel von Rittern, Todesstern und einem Teufel namens Darth Vader.

Das klingt nach recht klassischer Erzählung und weniger nach Science Fiction, aber Lucas wollte damals ein moralisch-spirituelles Konzept für die Jugend der ausgehenden 70er-Jahre schaffen. Herausgekommen ist ein Setzkasten mit Anteilen aus Buddhismus, Taoismus, Zen-Mystik, garniert mit einem Schuss Inspiration durch das Werk des japanischen Regisseurs Akira Kurosawa.

Wer jetzt an Pippi Langstrumpf denkt, liegt im Prinzip nicht falsch: „Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt.“ Und diese Welt hat längst ihren Platz in Popkultur und Wissenschaft gefunden und verbindet Generationen. Nicht zu vergessen: Die Wertschöpfungskraft eines Jedis ist gigantisch.

Der Schöpfer von Star Wars: George Lucas Foto © Joel Ryan/Invision/AP (Joel Ryan)

Diese Macht hat auch George Lucas gespürt, als er sein Imperium 2012 für vier Milliarden Sterntaler an Disney verkauft hat. Dass der Konzern mit zusätzlichen Prequels die Goldgräberstimmung noch anheizt, findet nicht unbedingt die Zustimmung von George Lucas. Aber so ist das mit der Macht - am Ende aller Tage ist sie auch nur geliehen.

Star Wars: "Luke Skywalker" Mark Hamill erhielt Hollywood-Stern "Star Wars"-Aufgebot in Hollywood: Schauspieler Mark Hamill, bekannt als Jedi-Ritter Luke Skywalker im "Krieg der Sterne" von 1977, ist mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood geehrt worden. (c) APA/AFP/VALERIE MACON (VALERIE MACON) Zur Verleihung kam natürlich nicht nur Luke Skywalker persönlich, sondern auch jede Menge Fans. Jordan Strauss/Invision/AP (Jordan Strauss) Mit dabei auch "Star Wars"-Erfinder und Regisseur George Lucas und Harrison Ford alias Han Solo. APA/AFP/VALERIE MACON (VALERIE MACON) George Lucas hielt die Laudatio auf Mark Hamill: George Lucas bezeichnete Hamill als "Charakter, der nicht neu geschrieben werden kann". APA/AFP/VALERIE MACON (VALERIE MACON) Mark Hamill mit seiner Frau Marilou York. (c) APA/AFP/VALERIE MACON (VALERIE MACON) Auch der Androide R2-D2 war anwesend. (c) APA/AFP/VALERIE MACON (VALERIE MACON) Ein alter Freund und Weggefährte: Harrison Ford. (c) APA/AFP/VALERIE MACON (VALERIE MACON) Nur ein Jedi-Ritter kann so beweglich sein! APA/AFP/VALERIE MACON (VALERIE MACON) Zückt das Laserschwert: Mark Hamill ist bei seinen Fans beliebt ... APA/AFP/VALERIE MACON (VALERIE MACON) ... und das weiß er auch. "Es ist schwer, meinen Dank, meine Freude, die Begeisterung auszudrücken", sagte der 66-jährige. APA/AFP/VALERIE MACON (VALERIE MACON) "Er ist extrem enthusiastisch bei allem, was er tut, und das war genau, wonach ich beim Casting von Luke Skywalker suchte," so George Lucas. APA/AFP/VALERIE MACON (VALERIE MACON) Bei der Enthüllung der 2630. Plakette auf dem Hollywood Boulevard waren auch zwei Stormtrooper dabei - besonders bekannte Figuren aus den "Star Wars"-Filmen. Jordan Strauss/Invision/AP (Jordan Strauss) Er kennt die Galaxie wie seine Westentasche - und jetzt nennt er einen Stern sein eigen! Einfach galaktisch! APA/AFP/VALERIE MACON (VALERIE MACON) 1/13

