90. Oscars: Nach historischem Vorjahrs-Patzer nun dreifache Kontrolle

Am 4. März findet in Los Angeles die 90. Oscarverleihung statt © AP

Vor einem Jahr flanierten Brian Cullinan und Martha Ruiz noch strahlend über den roten Teppich, doch diese Ehre haben sie sich gründlich verscherzt. Jetzt herrscht ein striktes Oscar-Verbot für die langjährigen Mitarbeiter der Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC). Schließlich wird ihnen einer der größten Patzer in der Geschichte der glamourösen Filmpreise zugeschrieben.

Es waren Ruiz und Cullinan, die bei der 89. Gala-Show Backstage die Umschläge mit den Namen der Oscar-Gewinner verteilten. Nach alter Tradition kennen nur diese beiden PwC-Auserwählten bereits vor der Verleihungszeremonie die Gewinner. Unter Polizeischutz brachten sie in zwei Aktentaschen zwei identische Sets der Siegerkarten ins Dolby Theatre und drückten dort hinter der Bühne den Laudatoren - unmittelbar vor der Verkündung der Gewinner - die entsprechenden Umschläge in die Hand. Das ging vor einem Jahr beim Höhepunkt der Show spektakulär daneben.

Die Schauspieler Warren Beatty und Faye Dunaway präsentierten den Oscar für den besten Film. Er öffnete den roten Umschlag, schaute verdutzt auf das Kärtchen und reichte es zögerlich an seine "Bonnie und Clyde"-Kollegin weiter. Die las laut "La La Land" vor. Während die Produzenten des Filmmusicals schon ihre Dankesreden hielten, wurde nach Schreckensminuten korrigiert: Das Drama "Moonlight" ist der Gewinner. Die Stars im Saal in Hollywood waren ebenso ratlos wie Millionen Zuschauer weltweit.

Chaos auf der Bühne

Minutenlanges Chaos auf der Bühne, erst später klärte sich der Riesenpatzer auf. Beatty hielt den falschen Umschlag für "Actress in a Leading Role", also Hauptdarstellerin, in der Hand. Das war Emma Stone für "La La Land". Sie hatte kurz davor ihre Trophäe in Empfang genommen. Das Missgeschick passierte hinter der Bühne, wo Beatty und Dunaway schlicht den falschen Umschlag erhalten hatten. Die Verantwortlichen von PwC baten später zerknirscht um Entschuldigung: "Wir untersuchen derzeit, wie das passieren konnte, und bedauern zutiefst, dass das vorgefallen ist."

Wie kam es zu dem Fehler? Wenige Minuten vor dem Fauxpas hatte Brian Cullinan noch ein Foto von Schauspielerin Emma Stone nach ihrem Oscar-Sieg getwittert. US-Medien spekulierten, dass der Prüfer dadurch möglicherweise abgelenkt war. Und viel wichtiger - wie kann ein derartiger Patzer bei der 90. Jubiläumsgala verhindert werden? Ruiz und Cullinan haben nach Entscheid der Oscar-Akademie nun Hausverbot. Mit der Firma PricewaterhouseCoopers, die seit mehr als 80 Jahren für die geheime Auszählung der Oscar-Gewinner verantwortlich ist, wird aber weiter kooperiert. Sie schicken am Sonntag den Veteranen Rick Rosas ins Rennen, der schon vierzehn Mal die Umschläge austeilte.

Dreifache Kontrolle

Ihm stehen zwei weitere Prüfer zur Seite, also statt doppelter nun dreifache Kontrolle. Auch Tim Ryan, US-Chef des Unternehmens, will persönlich bei der Oscar-Show anwesend sein. Zudem gilt ein Handy-Verbot. Das Posten von Fotos, Kommentaren oder Tweets in den sozialen Medien ist für PwC-Mitarbeiter Backstage tabu.

Die Oscar-Akademie reagiert auf den Fauxpas inzwischen auch mit Humor. Bei dem chaotischen Ende der Show sagte Gastgeber Jimmy Kimmel mit einem Augenzwinkern: "Ich verspreche, ich komme nie wieder." Nun steht er am Sonntag erneut auf der Bühne. In einem Werbespot auf einer Therapeuten-Couch witzelte er kürzlich, er träume jede Nacht von der Panne und könne seine Briefumschläge nicht mehr öffnen. Am Ende des Videos entpuppt sich Warren Beatty als sein Psychotherapeut.

Es ist noch ein Geheimnis, welche Laudatoren beim Finale der diesjährigen Show den Gewinner in der Königskategorie "Bester Film" verlesen. Vermutlich nicht die "Bonnie und Clyde"-Kollegen Beatty und Dunaway. Es wäre eine gute Gelegenheit, die Macher des Oscar-Preisträgers "Moonlight" auf die Bühne einzuladen. Schließlich wurde ihr Triumph von dem Chaos vor einem Jahr überschattet. Den eigentlichen Gewinnern des Abends blieben nur wenige Minuten im Rampenlicht, um gebührend gefeiert zu werden.