Bekannt durch ''Notting Hill''Schauspielerin Emma Chambers ist tot

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Emma Chambers wurde vor allem durch ihren Auftritt in der Komödie "Notting Hill" aus dem Jahr 1999 bekannt. Darin spielte sie Honey, die Schwester von Hauptdarsteller Hugh Grant.

Der 57-Jährige würdigte Chambers per Kurznachrichtendienst Twitter als "lustige und warme Person und natürlich brillante Schauspielerin". Dem britischen Publikum bleibt sie vor allem in Erinnerung für ihre Rolle der Kirchendienerin Alice Tinker in der BBC-Serie "The Vicar of Dibley". "Sie brachte viele zum Lachen und spendete Freude und wird schmerzlich vermisst werden", hieß es in dem Statement ihres Agenten.

Chambers, geboren 1964 in der südostenglischen Grafschaft Essex, spielte zuerst im Fernsehfilm The Rainbow (1988) sowie in einigen Fernsehserien wie Martin Chuzzlewit (1994, neben Pete Postlethwaite) und How Do You Want Me? (1998 bis 1999). In dieser Zeit spielte sie ebenfalls einige Theaterrollen. Für ihre Rolle als Alice, die etwas tumbe blonde Pfarrhausgehilfin an der Seite von Dawn French in der Sitcom The Vicar of Dibley (1994–1998, plus "specials" 2004-07) gewann sie im Jahr 1998 den British Comedy Award. International bekannt machte sie die Rolle der Schwester von William Thacker (Hugh Grant), Honey, im Film Notting Hill (1999). Für diese Rolle wurde sie als Beste Nebendarstellerin für den Blockbuster Entertainment Award nominiert.

Eine größere Rolle spielte sie neben Nigel Hawthorne und Joan Collins in der Komödie The Clandestine Marriage (1999). Im Jahr 2005 trat sie neben zahlreichen Stars wie Rowan Atkinson, David Bowie, Eric Clapton, John Cleese und Robbie Williams in der Fernsehsendung Comic Relief: Red Nose Night Live 05 auf. Im Zeichentrickfilm The Wind in the Willows (1995) sprach sie neben Michael Palin und Vanessa Redgrave. Ihre Stimme war ebenfalls in den Zeichentrickserien Pond Life (1998 bis 2000) und Little Robots (seit 2003) zu hören.

Seit 1991 war Chambers mit dem britischen Schauspieler Ian Dunn verheiratet.

Emma Chambers mit Hugh Grant in der Komödie "Notting Hill" (1999) Foto © Preplay