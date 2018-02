Filme der Woche Steven Spielbergs "Verlegerin" auf Oscar-Kurs

Facebook

Tom Hanks und Meryl Streep

Die Rot-Grün-Farbenblindheit ist eine wohldokumentierte Sehschwäche, die gar nicht so wenige Menschen, mehrheitlich Männer, tangiert. Die Medizin kümmert sich dafür überhaupt nicht um jene Menschen mit einem ausgeprägten Hang zur Schwarz-Weiß-Zeichnung. Die Probleme mit fehlenden Grauwerten werden gelegentlich im Journalismus thematisiert

Der amerikanische Regisseur und Produzent Steven Spielberg beschäftigt sich in seinem neuen Film „Die Verlegerin“, der im Oscar-Rennen in der Kategorie „bester Film“ und „beste Darstellerin“ (Meryl Streep) an den Start geht, mit einem Kapitel der jüngeren Polit- und Mediengeschichte seines Landes.

Verschleierungen

Der damalige US-Verteidigungsminister Robert McNamara (Bruce Greenwood) gab 1967 den Auftrag, die Entwicklung hin zum Vietnam-Krieg aus militärischer und politischer Hinsicht zu untersuchen. Die 7000-seitige Analyse wurde als streng geheim eingestuft und folglich unter Verschluss gehalten. Dokumentiert sie doch den Versuch, das in den 1950er-Jahren begonnene Engagement in Indochina zu verschleiern.

Die Vorkommnisse rund um die partielle Veröffentlichung der Papiere im Jahr 1971 durch die „New York Times“ und die „Washington Post“ unter Chefredakteur Ben Bradlee (Tom Hanks) sind das große Thema des Films. Meryl Streep sorgt als Katherine „Kay“ Graham, die nach dem Suizid ihres Mannes die Geschäfte der kurz vor dem Börsegang stehenden „Washington Post Company“ führt, für die kämpferisch-feministische Note in der Männerwelt.

Trump-Seitenhieb

Spielberg rückt sie als Galionsfigur für die Frauenbewegung ins Bild, wenn sie nach der gewonnenen Schlacht gegen das Weiße Haus und Präsident Richard Nixon die Stufen des Supreme Court hinuntergeht. „Die Verlegerin“ ist als Plädoyer für die Pressefreiheit und als Seitenhieb gegen US-Präsident Trump zu betrachten.

Weitere Filmstarts

DOCTEUR KNOCK (F). Doktor Knock (Omar Sy) ist seit kurzem Arzt. In der französischen Provinzstadt Saint-Mathieu wagt er seinen Start. Die Einwohner sind nicht wenig überrascht, als Dr. Knock sich vorstellt. Denn ihr neuer Arzt hat eine schwarze Hautfarbe. Im Frankreich der 50er-Jahre eine Sensation. Doch dem Charme des Mediziners kann keiner widerstehen. Allerdings diagnostiziert er gern auch Krankheiten, selbst wenn die Patienten kerngesund sind - so füllt der elegante Ex-Gauner seine Taschen. Mit "Docteur Knock - Ein Arzt mit gewissen Nebenwirkungen" hat Lorraine Levy eine Komödie gedreht, die auf einem beliebten Theaterstück aus dem Jahr 1923 beruht. In der Hauptrolle ist Frankreichs Star-Komödiant Omar Sy zu sehen.

WENDY 2 (D). Im Winter vor einem Jahr kam der Vorgänger in die Kinos: "Wendy - Der Film" basierte auf der berühmten Pferdezeitschrift gleichen Namens, die erstmals 1986 erschienen war. In der nun anlaufenden filmischen Fortsetzung erfahren wir, wie es weitergeht mit Wendy, dem blonden Teenager, und Dixie, der von Wendy so sehr verehrten Stute. Mittlerweile lebt Wendy seit gut einem Jahr auf dem Pferdehof ihrer Großmutter Herta (verkörpert von Maren Kroymann). Die Zukunft des Gestüts ist aber alles andere als sicher, der Hof steht gar kurz vor dem Ruin. In Szene gesetzt wurde das Jugendabenteuer mit dem Untertitel "Freundschaft für immer" von Regisseur Hanno Olderdissen ("Rock My Heart").

HEILSTÄTTEN (D). Sie alle haben auf YouTube Millionen von Fans und wollen sich in den Berliner Heilstätten die ultimative Anti-Angst-Challenge liefern: Mithilfe von Theo begeben sich die Videoblogger Marnie, Betty, Emma, Charly und Finn in das geschichtsträchtige Gebäude am Rande von Berlin, in dem zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges grauenhafte Menschenversuche durchgeführt wurden. Niemand glaubt an die Warnungen von Marnie, die felsenfest davon überzeugt ist, hier einst einen echten Geist gesehen zu haben und seither ein schweres Trauma mit sich herumträgt. Tatsächlich wird aus dem Spaß schon bald tödlicher Ernst...

SCORE - EINE GESCHICHTE DER FILMMUSIK (USA). Jeder nimmt sie wahr, aber dennoch stechen sie meist in der bewussten Rezeption hintan: Die Soundtracks des Films. Für seinen Dokumentarfilm "Score" hat Regisseur Matt Schrader nun die besten Filmkomponisten vor seiner Kamera vereint. Sie gewähren einen Einblick in ihr Gewerbe, ihre Herausforderungen und nicht zuletzt ihre Arbeitsweisen. So lässt sich die Genese einiger der berühmtesten Filmmotive aller Zeiten nachvollziehen, wenn Schrader die Entwicklungsstufen eines Soundtracks vom Notenblatt bis zur Studio zeigt. Er schlägt dabei den Bogen von den frühen Hollywoodklassiker wie Max Steiner bis zu den heutigen Stars der Zunft wie Hans Zimmer.