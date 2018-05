Facebook

Intendant Florian Scholz, Nicholas Carter und Iris Dönnicke © Pöschl/Stadttheater

Das Stadttheater Klagenfurt geht mit einem neuen Chefdirigenten in die Spielzeit 2018/19. Wie Intendant Florian Scholz am Donnerstag bei der Präsentation des Programmes sagte, wird der Australier Nicholas Carter in den kommenden drei Jahren mit dem Kärntner Sinfonieorchester zusammenarbeiten. Am Programm stehen 2018/19 sechs Musiktheater-, vier Schauspiel-Produktionen und ein Auftragswerk.

"Ich habe einen Traum" lautet das Motto für die neue Spielzeit, sagte Scholz: "Ein berühmter, kraftvoller Satz", er stehe für die Stücke der kommenden Spielzeit, die ihm und Carter "unter den Nägeln gebrannt" hätten. Eröffnet wird die neue Spielzeit am 13. September mit der Premiere von "Rusalka" von Antonin Dvorak - eine "prachtvolle, romantische Oper", wie Scholz ankündigte. Nächste musikalische Premiere auf der Hauptbühne ist Mozarts "La Clemenza di Tito" (8. November), für die Attilio Glaser für die Rolle des Tito gewonnen wurde, laut Carter "ein Weltstar in the making". Die Puccini-Oper "La Boheme" (20. Dezember) wird Scholz selbst inszenieren. Unisono freuen sich Intendant und Chefdirigent auf Claude Debussys "Pelleas et Melisande" (14. Februar 2019): "Man wird betrunken davon, je mehr man es kennt, umso mehr verliebt man sich in das Stück", sagte Carter.

Oper von Haas

Mit Spannung erwarten die Verantwortlichen die Uraufführung der Klagenfurter Fassung von "KOMA" (28. März 2019), einer Oper von Georg Friedrich Haas mit einem Text von Händl Klaus - schließlich laufen jetzt schon die Proben, wie Scholz verriet: "Die Hälfte des Stücks spielt in kompletter Dunkelheit, was nicht nur bedeutet, dass das Publikum, sondern auch die Musiker im Dunkeln sitzen und das Stück auswendig beherrschen müssen." Abgeschlossen wird die Spielzeit mit "Evita" (2. Mai 2019), dem Musical von Andrew Lloyd Webber.

Mit Premiere am 4. Oktober erwartet das Publikum Shakespeares "König Lear" in "prachtvoller Schauspielbesetzung", wie Scholz ankündigte. Mit "Bella Figura" (24. Jänner 2019) kommt ein Stück von Yasmina Reza auf die Stadttheater-Bühne, "Vor Sonnenaufgang" (7. März 2019) heißt ein Familiendrama von Ewald Palmetshofer. Sophokles' Tragödie "Antigone" steht ab 11. April 2019 am Spielplan. Und bereits heuer, am 24. November, feiert ein, wie Scholz es bezeichnete, "Auftragswerk für die ganze Familie" Premiere: "Jannik und der Sonnendieb".

Winkler-Stück

Der Tonhof Maria Saal wird im Frühsommer 2019 zur Spielstätte für das Stadttheater, hier wird Josef Winklers "Lass dich heimgeigen, Vater, oder Den Tod ins Herz mir schreibe" aufgeführt. In der Reihe "Statt Theater" erwartet das Publikum ein bunter Mix, unter anderem mit Konzerten, Literatur und Kabarett. Und das Kärntner Sinfonieorchester bietet mit dem neuen Dirigenten Carter ein umfangreiches Konzertprogramm, unter anderem mit der Sopranistin Golda Schultz (29. September) und dem Pianisten Ingolf Wunder (24. Februar 2019).

Von gleich zwei Steigerungen berichtete am Donnerstag die geschäftsführende Direktorin Iris Dönicke: Für die derzeit noch laufende Spielzeit erwartet man eine Auslastung von 84 Prozent, um vier Prozentpunkte mehr als in der Spielzeit zuvor. Und statt 16,2 Millionen Euro wird das Stadttheater in den kommenden drei Jahren ein Budget von 16,7 Millionen Euro jährlich haben.