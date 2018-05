Kleine Zeitung +

Stadttheater-Premiere Mateja Koležnik: "In Wirklichkeit bin ich eine Diagnose"

Ihre „Nora“ war ein Hammer. Jetzt inszeniert Mateja Koležnik Anton Tschechows „Iwanow“ am Stadttheater Klagenfurt. Als Geschichte einer Krankheit und in Traumbesetzung. Premiere ist am Donnerstag, 3. Mai.