Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Horst Dieter Sihler © Klaus Pertl

Gerade hat es Büchnerpreisträger Josef Winkler wieder geschafft, zur 5oo-Jahrfeier in Klagenfurts sämtliche Fettnäpfchen zu treten, weil er als Festredner monierte, dass die Stadt noch immer keine Stadtbibliothek hat und immer wieder auf die unselige Erbschaft eines Jörg Haider verweist, von Odilo Globocnik gar nicht zu reden, über den er sein letztes Buch verfassen musste.

Mit den großen Künstlern der Vergangenheit gibt es auch so Probleme. Die derzeitige Sebastian-Isepp-Ausstellung in Nötsch ist sehr verdienstvoll und es ist zu hoffen, daß er auch hierzulande endlich als einer der großen Jugendstilkünstler Österreichs anerkannt und nicht nur als „Schnee-Isepp“ verunglimpft wird, weil er auch die grandiosesten Winterbilder Kärntens gemalt hat. Sein in den Isonzoschlachten verursachtes Trauma – er wurde verschüttet - führte dazu, daß er nie wieder gemalt hat, sondern nur noch restaurierte (glaub ich zu wissen). Und Hitler gab ihm den Rest. Wegen seiner jüdischen Frau musste er nach London emigieren.

Hier müsste eine zeitgemäße aktuelle Biographie her, so wie es die von Natalie Lettner über Maria Lassnig geworden ist, das wichtigste Kunstbuch der letzten Jahre. Erstmals werden u.a. alle Fakten darüber aufgezeigt, dass Lassnigs Atelier nahe dem Heiligengeistplatz – um 1950 herum – mit Arnulf Rainer, Herbert Guttenbrunner u.a. ein frühes avantgardistisches Zentrum war, das z.B. 1951 die erste – und totgeschwiegene - nonfigurale Austellung Österreichs im Künstlerhaus Klagenfurt organisierte.

In aller Welt finden zur Zeit große Lassnig-Austellungen statt. Klagenfurt ist es nicht gelungen, Lassnigs Atelier in der kleinen Klostergasse hinauf zum Schillerpark zu erhalten, das eine internationale Pilgerstätte hätte werden können. Vielleicht geht sich einmal wenigstens eine kleine Gedenktafel aus. In den derzeitigen Klagenfurt-Führungen wird darauf hingewiesen, las ich, dass sich das Lassnig-Atelier im Stauderhaus befunden haben soll. Peinlicher geht´s nicht mehr!

Zur Person Horst Dieter Sihler. Geb. 1938 in Klagenfurt. Maschinenbau-Ingenieur, Kulturkritiker und Poet, Programmkinoleiter und Filmkritiker. Er war einer der zentralen Protagonisten, die den Anstoß zur Erneuerung der österreichischen Filmszene gegeben haben. Als einer der wichtigen Filmkritiker auf den europäischen Filmfestivals, vor allem auch in Osteuropa, schrieb er u.a. für die FAZ, Weltwoche, Basler Zeitung, Tagesspiegel Berlin, Kölner Stadtanzeiger, Tagesanzeiger Zürich und war u.a. auch wesentlich für die österreichische Filmrezeption der 70er und 80er Jahre.