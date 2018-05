Facebook

Günter Schmidauer © Wolfgang Jannach

Da gibt es die alte Studentenanekdote von dem vifen Prüfungskandidaten, der im Fach Zoologie nur über die Würmer Bescheid wusste. In einem Rigorosum bekam er nun eine Frage über Elefanten. Er sagte: „Die Elefanten haben einen wurmartigen Rüssel. die Würmer teilt man ein in …“

Josef Winkler kennt sich bei den Würmern aus. Was nicht offensichtlich ein Wurm ist, wird mit den Würmern in Zusammenhang gebracht. – So gesehen, war die Rede Winklers zur 500 Jahr-Feier Klagenfurts eine Rede über die Würmer. Wir kennen alle Details aus vergangenen Äußerungen, wie sie über die Jahre gebetsmühlenartig immer wieder zu den verschiedensten Anlässen hörbar oder lesbar gemacht wurden. Winkler interessiert sich nicht für Elefanten!

Wir wissen, dass Jörg Haider auf der einen Seite schlechte Eigenschaften hatte, auf der anderen Seite ganz schlechte. Dafür muss eine Stadt nicht 500 Jahre alt werden. Wir haben ein Stadion, das wir nicht benötigen. Dazu brauchen wir keinen Josef Winkler, um das festzustellen. Es ist bekannt. Abreißen? Die verantwortlichen Protagonisten haben die Bühne verlassen. Klagenfurt ist mehr als die Summe der aufgezeigten Verfehlungen. Die beschriebenen Irrtümer haben durchaus internationales Format und werden anderswo auch vorexerziert. Das ist nicht Klagenfurt.

Manchmal aber hört Josef Winkler nicht alles, das zur Erklärung von Vorgängen dienlich ist. Oder hat Monsignore Mairitsch von der Stadtpfarrkirche nur unvollständig darüber berichtet, wie es eben nicht zum Ankauf von Teilen der Besitztümer des großen Julien Green gekommen ist. Ich war damals an dem Geschehen beteiligt. Die Wohnung des großen Literaten sollte 1:1 in Klagenfurt mit der Originaleinrichtung übernommen werden. Der Literat wollte Versatzstück in seinem eigenen Museum sein. In dieser Pariser Wohnung befanden sich einige Bilder von Dali und Cocteau. Die Verwertung der Manuskripte war damals schon anderwärtig vertraglich geregelt. Hier war wenig Spielraum. Klagenfurt hätte dennoch zu einer Pilgerstätte von Green-Fans werden können. Die Stadt Klagenfurt bemühte sich damals redlich und holte Expertisen von Literaturexperten ein. Es war letztlich ein kleiner Haufen Germanisten, der die Übersiedlung verhinderte, und zwar mit dem Argument, zur Zeit gäbe es kein aktuelles Forschungsprojekt zum Thema Green, das einen Ankauf in dieser Größenordnung rechtfertigte. Ich nenne meine Quelle: Leopold Guggenberger, damals noch sehr aktiver Altbürgermeister. Man fürchtete wohl, eine Ausgabe im dieser Größenordnung würde dazu führen, dass für die bereits bestehenden engagierten Forschungsprojekte weniger Geld vorhanden sein könnte. Das riecht nach provinziellem Pfründedenken. Die Stadt verließ sich auf seine Experten. Eine große Chance fiel den Eigeninteressen Weniger zum Opfer. Das ist in Klagenfurt passiert, könnte aber anderswo auch geschehen. Auch in dieser Angelegenheit schrammt Winkler knapp am Wesentlichen wortreich und sprachgewaltig vorbei.

Kritik ist notwendig. Erforderlich ist es, dass Künstler auf die gesellschaftlichen Entwicklungen aus der Vergangenheit, die in die Gegenwart reichen, reagieren und auch versuchen sie zu verstehen. Vielleicht auch aus einem Gefühl der Empathie heraus, das ja entstehen muss, wenn man neben all dem Begreifbaren relativierend die eigene Unvollkommenheit einbezieht. Oder man lässt es. Nietzsches Zarathustra sagte zu dem Affen: „Wo man nicht lieben kann, da soll man - vorübergehen.“

Günter Schmidauer Günter Schmidauer wurde 1955 in Klagenfurt geboren. Er studierte in Wien Theaterwissenschaften, Germanistik und Werbemanagement, war Dramaturgieassistent am Burgtheater sowie Chefdramaturg und Werbeleiter am Stadttheaterklagenfurt. Heute ist er Mitarbeiter der Wirtschaftskammer Kärnten. Von ihm erschienene Romane sind Trommelsteine (2009), die Erbsenzähler (1998), Herbert Wochinz und das leichte Lachen von Porcia (2000).