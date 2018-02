Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Talltones benannten sich in "Burschenschaft Talltonia" um © Fischer

Da platzte das Theater Halle 11 aus allen Nähten: Am Mittwoch luden Unikum und klagenfurter ensemble (ke) unter dem Motto „Wahlempfehlungen“ zum „konzentrierten Heimatabend“. Emil Krištof begrüßte die Gäste in slowenischer Sprache und freute sich, dass „wir heute ja fast in der Mehrheit sind.“ Und ke-Chef Gerhard Lehner stellte zu Beginn klar: „Wahlempfehlung wird es keine geben. Aber 2013 haben wir uns gewünscht, dass alles anders wird. Und jetzt wünschen wir uns, dass alles . . . raten Sie!“ Die Künstler machten jedenfalls keinen Hehl daraus, dass sie gegen den „drohenden Rechtsruck“ (so die Ankündigung) im Land anmusizierten und anlasen. Mit dabei waren unter anderem Anna Baar, Josef Winkler, Nadine Zeintl, Dietmar Pickl, Nadine Zeintl und das Ensemble Praprotnice, die Moderation übernahm Oliver Vollmann. Und die um mehrere Musiker erweiterten Talltones wurden „dem Zeitgeist entsprechend“ für den Abend kurzerhand zur „Burschenschaft Talltonia“ und verteilten Liederhefte.