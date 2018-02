Facebook

Markus Hering (Mitte) als Jedermann sowie Ensemblemitglieder © APA/SCHLAGER

Ferdinand Schmalz schreibt einen "Jedermann" für das Burgtheater: Der junge steirische Erfolgsdramatiker hat sich im Auftrag des Hauses das hofmannsthalsche Drama zur Entlüftung vorgenommen. Das alte Spiel vom Sterben des reichen Mannes, auf dem Salzburger Domplatz seit Jahrzehnten der große Quotenbringer, ist für eine führende Sprechtheaterbühne wohl zu frömmelnd-barock. Die Moralität aber, das zeigt die euphorisch bejubelte Uraufführung am Freitag Abend in Wien, lässt sich dem Stoff auch in der aktualisierten Version nicht so leicht austreiben.

