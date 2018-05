Facebook

Der Literaturnobelpreis wird heuer nicht vergeben © AP

Deutschlands Buchhändler bedauern, dass der Literaturnobelpreis heuer nicht vergeben wird. Es sei aber "jetzt wichtig, dass sich die Akademie neu aufstellt und zur Ruhe kommt, um das Vertrauen der Öffentlichkeit wiederzugewinnen und die Preisvergabe für die Zukunft zu sichern", sagte der Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Heinrich Riethmüller.

Am Freitag hatte die Schwedische Akademie wegen ihrer schweren internen Krise die Vergabe der Auszeichnung auf 2019 verschoben. Erstmals seit fast 70 Jahren fällt sie diesen Herbst aus. Zustimmung gab von Büchner-Preisträgerin Sibylle Lewitscharoff: "Da muss einfach mal ausgemistet werden, einmal mit dem Besen durch, dann machen wir weiter", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Dort äußerte auch die deutsche Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) Verständnis für die Entscheidung: "Der glänzende Ruf des Literaturnobelpreises ist eng verbunden mit dem des renommierten Komitees, das ihn verleiht. Man muss dessen Entscheidungen nicht in jedem Fall teilen, an seiner moralischen Integrität darf jedoch kein Zweifel bestehen", sagte sie. "Ich finde es daher richtig, dass sich das Komitee erneuern will. Dann kann der Literaturnobelpreis auch wieder das sein, was er über Jahrzehnte war: Sehnsuchtspreis für jeden Autor und jede Autorin."

Verjüngung wichtig

Der frühere Verleger des Hanser-Verlags, Michael Krüger, hält eine Verjüngung der Schwedischen Akademie für wichtig: "Ein paar neue Mitglieder sind notwendig, man sollte mehr darauf achten, wer in die Akademie gewählt wird, und nicht nur, wer mit wem befreundet ist", sagte der 74-Jährige der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". "Da sitzen zum Teil sehr alte Leute drin, die mit Literatur im engeren Sinn nichts zu tun haben, das ist alles ziemlich verkrustet."

Für die "Neue Zürcher Zeitung" geht die Entscheidung der Akademie nicht weit genug: "Zwei Dinge wären vonnöten gewesen und hätten der Akademie einen Neustart in Würde und mit Respekt vor den vielfältigen Aufgaben ermöglicht. Es hätte erstens das gesamte Gremium zurücktreten müssen. Denn die Glaubwürdigkeit zumal der verbliebenen Mitglieder ist in einem Maß beschädigt, dass die ganze Institution davon betroffen ist. Sie waren in der Vergangenheit nicht auf der Höhe der Aufgabe, wie sollten sie es in Zukunft sein. Zweitens hätte die Preisvergabe nicht verschoben werden dürfen, sie hätte unterbleiben sollen. Es wäre ein bleibendes historisches Zeichen in den Annalen der Akademie gewesen. So aber wird die gravierende Krise für die Zukunft unsichtbar gemacht", hieß es am Samstag in einem Kommentar. "Mochte die Akademie auch geglaubt haben, mit diesem Beschluss die Respektabilität des Gremiums zurückzugewinnen und die Würde des Preises zu wahren, so tritt nun geradezu das Gegenteil ein. Der Literaturnobelpreis hat sein Kapital verspielt."