Buch der Woche Eric Vuillard: Abrechnung mit den Nazi-Dämonen

Lakonisch, zynisch, lapidar: Eric Vuillard © APA

Da saßen sie also, all die milliardenschweren Geldsäcke. Frohgemut, erwartungsvoll, zukunftsfreudig. Eine ehrenwerte Gesellschaft, wie wahr, wie doppeldeutig. Ein Geheimtreffen am 20. Februar 1933 in Görings Berliner Reichstagspräsidentenpalais führte sie zusammen, diese mehr als 20 Repräsentanten der deutschen Großindustrie. Ein illustres Konzern-Konzert mit den Stimmen von Krupp, Opel, BASF, die I. G. Farben durfte keineswegs fehlen, auch nicht die Bayer-Werke und Siemens.

Mehr als ein Jahrzehnt und einem infernalischen Weltenbrand später waren sie allesamt überzeugt, eine saubere, weiße Weste zu tragen. Sie hat braune Flecken bis zum heutigen Tag, kein Wort von Mitschuld ist zu hören.

Spendenfreudige Konzerne



Mit dieser historischen, folgenschweren Episode beginnt Éric Vuillards Reise durch die faschistische Nacht, „Die Tagesordnung“ betitelt und in seinem Heimatland Frankreich mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet. Die Herrenrunde wurde, mit viel Pathos, auf ein einziges Ziel eingeschworen: Hitler den Weg zu noch mehr Macht zu ebnen. Kanzler war er zu diesem Zeitpunkt schon, der Führer, die nächste Wahl nahte, aber in den Parteikassen der NSDAP veranstalteten Motten ihre Kunstflüge.

Und das passte so gar nicht zu den NS-Intentionen. Ein Propagandafeldzug war geplant. imposanter, verlogener, irrwitziger als all die Vorgänger. Deshalb sollten die Firmenchefs tief in die Taschen greifen, motiviert durch Aussicht auf fette Beute und Aufträge en masse. Knappe zwei Millionen flossen allein bei diesem gespenstischen Treffen, Hitlers heimliche Helfer hatten ihre Pflicht getan. Mehr noch. Sie hatten maßgeblichen Anteil daran, dass die Tür zum Inferno geöffnet werden konnte.

Die Augen fest geschlossen



Nur knappe 120 Seiten umfasst Éric Vuillards Abstieg in das Nazi-Pandämonium, fast beiläufig ist er mitunter in seinem Erzählstil, wohl wissend, dass er damit die wahre Wucht und Aussagekraft noch erheblich steigert. „Man fühlte sich in Deutschland ein bisschen beengt“, lautet einer dieser lapidaren Sätze, mit denen er den Griff der Nazis auf die Tschechoslowakei und auf Österreich kommentiert. Schonungslos und zynisch führt er all die oft billigen Bluffs vor Augen, auch die verheerende Gleichgültigkeit der anderen europäischen Staatenlenker und deren fatale Bereitschaft, vor all dem grassierenden Größenwahn die Augen zu schließen.

Blick für Details



Vuillard (50) ist auch ein exzellenter Filmemacher, er weiß, wie wichtig es ist, scheinbar nebensächliche Details zu beleuchten, um daraus ein diesfalls grauenhaftes und neues großes Ganzes zu formen. Wobei er keineswegs von ungefähr auch auf Charlie Chaplins Jahrhundertfilm „Der große Diktator“ verweist. So lassen sich die Kapitel über den „Anschluss“ Österreichs oder den von Kurt Schuschnigg kriechend und mit viel Schleim absolvierten Weg zu Hitler auf den Berghof lesen wie virtuose Realsatire.

Geglückt ist hier ein exemplarisches Meisterwerk über Massenmanipulation, Gehirnwäsche, Lügen und Heucheleien in Fließbandproduktion. Am Ende beschert der Autor noch einmal den Krupps einen Auftritt. Sie durften sich, wie andere Konzerne auch, ja jahrelang für ihre Betriebe billigste jüdische Arbeitskräfte aus den Konzentrationslagern holen. Nur wenige überlebten die ungeheuerlichen Strapazen. Zwei Jahre kämpften Überlebende um eine finanzielle Wiedergutmachung. Anfangs betrugt sie 1250 Dollar, dann 750, bald nur noch 500, ehe sie ganz eingestellt wurde. Alfred Krupps Begründung: Die Juden hätten ihn schon zuviel Geld gekostet.

Lesetipp: Éric Vuillard: "Die Tagesordnung". Matthes & Seitz. 118 Seiten, 18,50 Euro.

