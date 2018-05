Eine neue Ausstellung im Technischen Museum in Wien, zeigt die Entwicklung alltäglicher Mensch-Ding-Beziehungen. Und die Schau zeigt: Manches blieb mehr oder weniger Utopie, so etwa bügelnde Männer oder radioaktive Zahnpasta.

Die radioaktive Zahnpasta hat sich nicht durchgesetzt © Technisches Museum Wien

Mit neuen Einblicken in die Geschichte der Verheißungen der großen Technik-Welt im kleineren Maßstab des Haushalts kann ab heute, Mittwoch, das Technische Museum Wien (TMW) aufwarten. Unter dem Titel "Geliebt - gelobt - unerwünscht. Haushaltsdinge zwischen Wunsch und Wirklichkeit" zeigt die Schau auch: Manches blieb mehr oder weniger Utopie, so etwa bügelnde Männer oder radioaktive Zahnpasta.

Eine Verbindung zwischen strahlend weißen Zähnen und radioaktiver Strahlung wirkt aus heutiger Sicht durchaus verstörend, in den 1940er-Jahren aber wurde "Radioaktivität noch anders bewertet", sagte Kuratorin Roswitha Muttenthaler bei einer Presseführung durch die kleine Schau. Ein Erfolg war die Zahnpasta "Doramad" jedoch trotzdem nicht. Vielen anderen, nun erstmals ausgestellten historischen Exponaten aus der umfangreichen Sammlung des TMW war jedoch ein aus heutiger Sicht unglaublich langes Leben beschieden.

Dieses Gerät grillt und heizt gleichzeitig Foto © Technisches Museum Wien

So hätten etwa Küchenmaschinen oder Herde oft jahrzehntelang ihren Dienst versehen, bevor sie ins Museum gelangten. Deren Nutzer gingen mit den Objekten über die Zeit hinweg teilweise eine emotionale Bindung ein, wie in der Ausstellung präsentierte Zitate aus Korrespondenzen des Museums mit den Stiftern der Objekte illustrieren. Man habe die Erfahrung gemacht, dass Leute etwa beim Anblick eines der ikonischen AEG-Herde aus den 1950ern in das Thema Haushaltstechnik regelrecht "hineingezogen" werden, wie TMW-Direktorin Gabriele Zuna-Kratky sagte.

Den tatsächlichen Erfahrungen bei der Nutzung oder auch Nicht-Nutzung der Dinge, die vor allem der "perfekten Hausfrau" den Alltag erleichtern sollten, stellt man die jeweilige Bewerbung der Produkte gegenüber. Hier würden gewisse Veränderungen der Geschlechterrollen deutlich, betonten Zuna-Kratky und Muttenthaler. So wurden zum Beispiel elektrische Rasierer einst noch quasi als Unisex-Geräte in neutralem Design angeboten, um dann bis zum heutigen Tag immer "weiblicher und männlicher" zu werden, wie es Muttenthaler ausdrückte.

Hausmänner am Bügeleisen findet man in der Rückschau durch die Bank kaum. Wenn der Mann seinen Anzug glättet, dann mit einem Spezialgerät. Andernorts fanden jedoch gewisse Annäherungen statt: so etwa im Zuge des Siegeszugs der Föhnfrisur ab den 1970er-Jahren. Ab dieser Entwicklung zeigte man in Produktanleitungen oder in der Werbung auch Männer beim Auftürmen der kunstvollen Frisur-Gebilde mit heute zweifelhaftem Charme.