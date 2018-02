Wahrlich ein schleichender Prozess. Das Hanseatische Oberlandesgericht (OLG) will erst am 15. Mai endgültig entscheiden, ob das "Schmähgedicht" des TV-Moderators Jan Böhmermann in größeren Teilen weiter verboten bleibt.

Der Justiz-Marathon dauert an. Zumal der TV-Moderator Jan Böhmermann sich juristisch vehement gegen das Verbot seiner "Schmähgedichts" wehrt. Zur Erinnerung: Böhmermann hatte das Gedicht am 31. März 2016 in seiner Sendung "Neo Magazin Royale" (ZDFneo) vorgetragen und darin das türkische Staatsoberhaupt Recep Tayyio Erdogan unter anderem mit Kinderpornografie und Sex mit Tieren in Verbindung gebracht. Das Landgericht hatte der Klage Erdogans mit seinem Urteil vom 10. Februar 2017 teilweise stattgegeben und verboten, bestimmte "ehrverletzende" Passagen des Textes zu wiederholen. Dagegen legte Böhmermann Berufung ein, der notfalls bis zum deutschen Bundesverfassungsgericht gehen will.

Satire

Der türkische Präsident wollte das Gedicht über ihn komplett verbieten lassen. Dessen diesbezügliche, sogenannte Anschlussberufung wies das Gericht jedoch zurück. Seither wird vor Gericht heftig gestritten. Zuletzt vor dem Oberlandesgericht-Senat Hamburg. Dieser machte deutlich, dass es sich bei dem umstrittenen Beitrag um Satire handle. Satirefreiheit sei aber nicht grenzenlos, sagte der Richter .Wenn sie in die Menschenwürde eingreife, stoße sie an ihre Grenzen. Der Senat werde ebenfalls zu bewerten haben, ob das Gedicht mit seiner Einbettung in der Sendung als Gesamtwerk zu sehen ist oder die Maßstäbe der Satire nur für einzelne Verse anzuwenden sind. Der Vorsitzende sagte, dass die Zeilen nicht ernsthaft auf Erdogan zielen könnten.

Statement

In einer persönlichen Erklärung an das Gericht zu seiner "Motivation für sein satirisches Proseminar zum Thema 'Schmähkritik und Meinungsfreiheit'" schreibt Böhmermann, dass der Adressat seines Beitrags nicht der Kläger, sondern die deutsche Bundesregierung gewesen sei. "Meine künstlerische und inhaltliche Motivation war das Exponieren der Besorgnis erregenden Zurückhaltung der Bundesregierung gegenüber dem türkischen Staatspräsidenten in Fragen nicht verhandelbarer Grundrechte."

Außerdem habe er sein Publikum aufklären wollen, "welch weitreichende Befugnisse und welche Macht, Kunst, Comedy, Satire, kritischer Witz und das freie Wort in einer freiheitlich demokratischen Grundordnung haben - in Abgrenzung zu den hinlänglich bekannten Vorstellungen des türkischen Staatspräsidenten."

Endgültiges Urteil?

Am 15. Mai soll das Oberlandesgericht ein endgültiges Urteil fällen. Oder auch nicht. Denn weitere Überraschungen sind keineswegs ausgeschlossen.